Банківська ліцензія Revolut у Британії затримується через проблеми з контролем ризиків

Лондонська компанія цифрових фінансів Revolut стикається із затримками в отриманні повної банківської ліцензії у Британії, оскільки британські регулятори висловлюють стурбованість щодо її можливостей управління ризиками на тлі швидкого міжнародного розширення. Про це пише Financial Times.

Деталі

Financial Times повідомила у вівторок, що представники Банку Англії шукають гарантії від Revolut, що компанія зміцнить свою інфраструктуру управління ризиками відповідно до амбітних планів глобального зростання.

Revolut отримала банківську ліцензію Британії з обмеженнями у 2024 році, що ознаменувало прогрес на шляху до кінцевої мети розміщення на фондовому ринку.

Проте Управління пруденційного регулювання, британський банківський регулятор зараз ретельно вивчає системи контролю компанії як усередині країни, так і на міжнародному рівні.