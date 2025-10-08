Revolut виходить на індійський ринок

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 жовтня 2025, 19:13

Revolut виходить на індійський ринок

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно розпочав роботу в Індії, зробивши перший крок на один із найбільших та найдинамічніших ринків цифрових платежів у світі. Компанія запропонує користувачам платіжні сервіси, інтегровані з національною системою UPI. Про це заявила CEO Revolut India Парома Чаттерджі.

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно розпочав роботу в Індії, зробивши перший крок на один із найбільших та найдинамічніших ринків цифрових платежів у світі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Індійський старт: картка, гаманець та інтеграція з UPI

На першому етапі Revolut запропонує індійським клієнтам передплачену картку та цифровий гаманець, які дозволять здійснювати внутрішні та міжнародні платежі. Сервіс спочатку буде доступний для 350 000 користувачів зі списку очікування, а згодом — для широкої аудиторії.

Ключовим елементом стратегії є інтеграція з Unified Payments Interface (UPI) — державною системою миттєвих платежів, яка є «нервовою системою» цифрової економіки Індії. Без підтримки UPI масове залучення клієнтів у країні практично неможливе. Компанія вже отримала необхідні ліцензії від Резервного банку Індії на надання платіжних та валютних послуг.

Мета Revolut в Індії амбітна — залучити 20 мільйонів клієнтів до 2030 року, роблячи ставку на молоду та технологічно просунуту аудиторію.

Безпрецедентна локалізація: інвестиції у £40 мільйонів

Вихід на індійський ринок потребував від Revolut значних зусиль та інвестицій. Компанія витратила понад 40 мільйонів фунтів стерлінгів на адаптацію своєї технологічної платформи до суворих місцевих законів про зберігання та недоторканність даних.

Як зазначає Reuters, Індія стала єдиним ринком у світі, де Revolut провів таку глибоку локалізацію, що підкреслює стратегічну важливість цього напрямку для компанії.

Частина глобальної експансії: від США до ОАЕ

Запуск в Індії є частиною глобальної стратегії Revolut з диверсифікації та виходу на ключові світові ринки за межами Європи. Компанія також активно розвиває свою присутність в інших регіонах:

  • США: розглядає можливість придбання банку та планує запуск кредитних карток.
  • ОАЕ: нещодавно отримала попереднє схвалення від місцевого центробанку на запуск послуг. Цікаво, що співзасновник Revolut Микола Сторонський офіційно змінив своє податкове резидентство з Великої Британії саме на ОАЕ.

Компанія, заснована у 2015 році Сторонським (який відмовився від громадянства рф) та українцем Владом Яценком, наразі має понад 65 млн користувачів у світі та оцінюється у $75 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами