Revolut виходить на індійський ринок

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно розпочав роботу в Індії, зробивши перший крок на один із найбільших та найдинамічніших ринків цифрових платежів у світі. Компанія запропонує користувачам платіжні сервіси, інтегровані з національною системою UPI. Про це заявила CEO Revolut India Парома Чаттерджі.

Індійський старт: картка, гаманець та інтеграція з UPI

На першому етапі Revolut запропонує індійським клієнтам передплачену картку та цифровий гаманець, які дозволять здійснювати внутрішні та міжнародні платежі. Сервіс спочатку буде доступний для 350 000 користувачів зі списку очікування, а згодом — для широкої аудиторії.

Ключовим елементом стратегії є інтеграція з Unified Payments Interface (UPI) — державною системою миттєвих платежів, яка є «нервовою системою» цифрової економіки Індії. Без підтримки UPI масове залучення клієнтів у країні практично неможливе. Компанія вже отримала необхідні ліцензії від Резервного банку Індії на надання платіжних та валютних послуг.

Мета Revolut в Індії амбітна — залучити 20 мільйонів клієнтів до 2030 року, роблячи ставку на молоду та технологічно просунуту аудиторію.

Безпрецедентна локалізація: інвестиції у £40 мільйонів

Вихід на індійський ринок потребував від Revolut значних зусиль та інвестицій. Компанія витратила понад 40 мільйонів фунтів стерлінгів на адаптацію своєї технологічної платформи до суворих місцевих законів про зберігання та недоторканність даних.

Як зазначає Reuters, Індія стала єдиним ринком у світі, де Revolut провів таку глибоку локалізацію, що підкреслює стратегічну важливість цього напрямку для компанії.

Частина глобальної експансії: від США до ОАЕ

Запуск в Індії є частиною глобальної стратегії Revolut з диверсифікації та виходу на ключові світові ринки за межами Європи. Компанія також активно розвиває свою присутність в інших регіонах:

США: розглядає можливість придбання банку та планує запуск кредитних карток.

ОАЕ: нещодавно отримала попереднє схвалення від місцевого центробанку на запуск послуг. Цікаво, що співзасновник Revolut Микола Сторонський офіційно змінив своє податкове резидентство з Великої Британії саме на ОАЕ.

Компанія, заснована у 2015 році Сторонським (який відмовився від громадянства рф) та українцем Владом Яценком, наразі має понад 65 млн користувачів у світі та оцінюється у $75 млрд.