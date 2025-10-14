Ощадбанк та Visa запустили Tap to Pay на iPhone: смартфон замінить платіжний термінал

Державний Ощадбанк та міжнародна платіжна система Visa оголосили про запуск в Україні технології Tap to Pay на iPhone, інтегрованої у застосунок ОщадPAY. Це рішення дозволяє підприємцям приймати безконтактні платежі без необхідності використання додаткового обладнання чи традиційного POS-терміналу, повідомляє пресслужба банку.

Як працює система оплати

Нова функція перетворює сумісний iPhone на повноцінний платіжний пристрій. Бізнес може приймати оплату від усіх безконтактних карток (Visa та Mastercard), а також із цифрових гаманців, включаючи Apple Pay, просто пропонуючи клієнту піднести свій пристрій чи картку з NFC до iPhone продавця.

Рішення використовує вбудовані функції iPhone для захисту даних. Під час обробки транзакції Apple не зберігає номери карток на своїх серверах, що гарантує конфіденційність як для клієнтів, так і для продавців.

Система також підтримує введення PIN-коду для платежів, що перевищують ліміт безконтактної оплати.

Щоб почати роботу, підприємцю необхідно завантажити застосунок ОщадPAY на iPhone XS або новішу модель з останньою версією iOS. Зазначимо, що раніше це рішення було доступно лише для користувачів Android.