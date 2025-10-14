росія нарощує експорт СПГ із підсанкційного заводу, випробовуючи рішучість Трампа

росія посилює експорт скрапленого природного газу (СПГ) із заводу Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями США з 2023 року. За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, підприємство, схоже, завантажує вже десяту партію з кінця червня.

Поставки тривають попри санкції

Продовження експорту із заводу Arctic LNG 2 відбувається на тлі нової хвилі торговельної напруженості між Вашингтоном і Пекіном. Проте США наразі утримуються від посилення заходів проти підсанкційного російського СПГ.

Усі попередні вантажі були доставлені або до єдиного порту на півдні Китаю (Бейхай), або на сховище на Далекому Сході росії.

З серпня до терміналу Бейхай у Китаї прибуло вісім вантажів із російським СПГ, що стало першою доставкою до іноземного порту. Обираючи лише один порт, який має обмежені міжнародні зв'язки, Пекін, імовірно, намагається захистити свій основний газовий сектор від можливих санкцій чи негативної реакції з боку США.

Проблеми з покупцями

Минулого року Arctic LNG 2 також виробив вісім партій СПГ, але був змушений зупинити виробництво у жовтні. Причинами були труднощі з пошуком покупців — багато імпортерів не хотіли потрапляти під гнів Вашингтона — та сезонне наростання льоду навколо об'єкта. Тоді СПГ був вивантажений на внутрішні сховища в росії.

Ця ситуація стає тестом для адміністрації Трампа, який цього тижня зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення протиповітряної оборони, далекобійної зброї та енергетичного забезпечення України.