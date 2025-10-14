Multi від Мінфін
14 жовтня 2025, 14:56

Ціни на срібло б'ють рекорди на тлі дефіциту

Ціна на срібло тримається поблизу історичного максимуму на тлі безпрецедентного «шорт-сквізу» на ринку в Лондоні та високого попиту на захисні активи. Гострий дефіцит фізичного металу в одному з головних світових фінансових центрів спровокував ринковий хаос, змусивши трейдерів вдаватися до екстраординарних заходів. Про це пише Bloomberg 14 жовтня.

Ціна на срібло тримається поблизу історичного максимуму на тлі безпрецедентного «шорт-сквізу» на ринку в Лондоні та високого попиту на захисні активи.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Спотова ціна на срібло в Лондоні досягла рекордної позначки $53,55 за унцію, перевершивши пік, встановлений у січні 1980 року, коли брати-мільярдери Хант намагалися монополізувати ринок. Золото також оновило свій історичний максимум, продовжуючи восьмитижневе зростання.

Дефіцит у Лондоні та полювання на злитки

Ключовою причиною ринкової турбулентності стала нестача фізичних злитків срібла в Лондоні. Це призвело до того, що ціни на лондонському ринку значно перевищили ціни в Нью-Йорку, створюючи небувалі арбітражні можливості.

Премія (різниця в ціні) на початку торгів у вівторок становила близько $1,6 за унцію, хоча минулого тижня сягала $3. Щоб заробити на цій різниці, деякі трейдери почали фрахтувати вантажні місця на трансатлантичних авіарейсах для перевезення злитків срібла — дорогий спосіб транспортування, який зазвичай використовується лише для золота.

Ситуацію для продавців, що грають на пониження («шортистів»), ускладнює вартість запозичення металу. Ставки за кредитами на срібло в Лондоні (lease rates) минулої п'ятниці злетіли до понад 30% у місячному вимірі, що робить утримання коротких позицій надзвичайно дорогим.

Причини та прогнози аналітиків

Дефіцит у Лондоні виник через кілька факторів. По-перше, різке зростання попиту з боку Індії в останні тижні виснажило доступні запаси злитків. По-друге, раніше цього року значні обсяги срібла були відправлені до Нью-Йорка через побоювання, що США можуть запровадити мита на дорогоцінні метали. Хоча метали офіційно звільнили від мит у квітні, трейдери залишаються настороженими через розслідування «Section 232» адміністрації США щодо критично важливих мінералів, до яких входить і срібло.

Думки аналітиків щодо майбутнього розділилися:

  • Goldman Sachs попереджає про ризик різкої корекції. Аналітики зазначають, що ринок срібла в дев'ять разів менший за ринок золота і не має підтримки з боку центральних банків. Навіть тимчасовий відтік інвестицій може спровокувати непропорційне падіння ціни.
  • Bank of America, навпаки, підвищив свій прогноз ціни на срібло на кінець 2026 року з приблизно $44 до $65 за унцію, посилаючись на стійкий дефіцит на ринку та низькі відсоткові ставки.

Що таке «шорт-сквіз»?

«Шорт-сквіз» (short squeeze) — це ринкова ситуація, коли ціна на актив, проти якого грає багато трейдерів, починає стрімко зростати, змушуючи їх зазнавати збитків.

  • Гра на пониження («шорт»): Трейдер позичає актив (наприклад, срібло) і негайно продає його на ринку, сподіваючись, що ціна впаде. Його мета — пізніше викупити цей актив дешевше, повернути борг і заробити на різниці.
  • Пастка: Якщо ціна, всупереч очікуванням, починає зростати, «шортист» опиняється у збитковій позиції.
  • Сквіз (стиснення): Щоб обмежити свої втрати, трейдери змушені терміново викуповувати актив на ринку, щоб повернути борг. Цей масовий викуп створює додатковий попит, що штовхає ціну ще вище. Виникає замкнене коло: зростання ціни змушує все більше «шортистів» закривати свої позиції, що провокує ще більше зростання. Це і є «шорт-сквіз».
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
san4os
san4os
14 жовтня 2025, 16:20
#
Якщо пік, встановлений у січні 1980 року, порахувати з урахуванням інфляції, то це буде десь рівень 200−250 дол. за унцію.
50 доларів у 1980му — це зовсім не те що 50дол сьогодні. Тому потрібно враховувати ще і інфляцію…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
