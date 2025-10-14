Multi від Мінфін
14 жовтня 2025, 14:35

Ціни на нафту знижуються

У вівторок, 14 жовтня, світові ціни на нафту відкотилися назад після невеликого зростання. Основні причини падіння — невизначеність щодо торговельної напруженості між США та Китаєм, двома найбільшими економіками світу, а також заява Міжнародного енергетичного агентства (IEA) про послаблення фундаментальних показників ринку. Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 14 жовтня, світові ціни на нафту відкотилися назад після невеликого зростання.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка котирувань

Станом на 11:17 ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,01 (1,6%), до $62,31 за барель.

Ф'ючерси на американську WTI також знизилися на 1,6% ($0,95), до $58,54.

Обидва контракти наблизилися до п'ятимісячного мінімуму. Падіння відбулося після невеликого зростання на попередній сесії.

Аналітики PVM Oil зазначають, що трейдери перебувають у стані оцінки потенційних наслідків: від близькосхідного мирного процесу та атак на нафтові об'єкти в Україні та росії до можливості нового загострення торговельної війни між двома економічними гігантами.

Загострення торговельної напруги

Незважаючи на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента про намір президента Дональда Трампа зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, настрої на ринку погіршилися через нещодавні дії обох сторін:

  • Трамп пригрозив 100% митами на китайський імпорт та обмеженнями на експорт програмного забезпечення з 1 листопада.
  • Пекін розширив експортний контроль на рідкоземельні елементи, а у вівторок оголосив про санкції проти п'яти американських дочірніх компаній південнокорейського суднобудівника Hanwha Ocean.

Крім того, США та Китай запровадять додаткові портові збори для океанських судноплавних фірм.

Звіт IEA сигналізує про слабкість

Додатковий тиск на ціни чинить оновлений звіт IEA, який був опублікований у вівторок. Агентство:

  • Підвищило прогноз зростання світової пропозиції нафти цього року (після рішення групи ОПЕК+ збільшити видобуток).
  • Знизило прогноз зростання попиту на нафту, посилаючись на складніший економічний фон.

Також про скорочення дефіциту пропозиції на ринку у 2026 році раніше заявила група ОПЕК+. Зниження беквордації — ситуації, коли ціна нафти з негайною поставкою вища, ніж на майбутні поставки — вказує на те, що інвестори сприймають найближчу пропозицію як достатню. Це призводить до зменшення премії, яку трейдери готові платити за отримання нафти «тут і зараз».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
