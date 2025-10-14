Multi від Мінфін
14 жовтня 2025, 13:44

Світові ринки завмерли в очікуванні виступу глави ФРС та звітів банків США

Світові фондові ринки у вівторок демонструють переважно негативну динаміку, оскільки інвестори зайняли вичікувальну позицію перед ключовим виступом голови Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла та початком сезону звітності великих американських банків. Долар США залишається стабільним, тоді як дорогоцінні метали тримаються поблизу рекордних максимумів. Про це пише WSJ 14 жовтня.

Світові фондові ринки у вівторок демонструють переважно негативну динаміку, оскільки інвестори зайняли вичікувальну позицію перед ключовим виступом голови Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла та початком сезону звітності великих американських банків.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння в Азії та Європі

Японський індекс Nikkei впав на 2,6%, що стало найбільшим денним падінням з 11 квітня, на тлі внутрішньої політичної невизначеності. Це пов'язано з виходом партії Комейто з правлячої коаліції, що ускладнює призначення нового прем'єр-міністра.

Південнокорейський Kospi знизився на 0,6% після того, як Пекін вніс п'ять дочірніх компаній південнокорейського суднобудівника до свого списку санкцій.

Акції в материковому Китаї також закрилися в мінусі через фіксацію прибутку інвесторами та збереження торговельної напруженості зі США.

У Європі загальноконтинентальний індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,7% невдовзі після відкриття. Акції Ericsson зросли на 13% завдяки звітності, що перевершила прогнози, тоді як папери французької Michelin впали після погіршення прогнозу. Британський FTSE 100 втратив 0,3%, а дохідність 10-річних державних облігацій впала до місячного мінімуму на тлі слабких даних з ринку праці.

Обережні торги у США

Американські інвестори повертаються до торгів після тривалих вихідних. Ф'ючерси на ключові фондові індекси вказують на зниження на відкритті:

  • S&P 500: -0,7%.
  • Dow Jones: -0,5%.
  • Nasdaq: -0,9%.

Головною подією дня є виступ голови ФРС Джерома Пауелла на щорічній зустрічі Національної асоціації бізнес-економіки. Інвестори уважно слухатимуть його коментарі, щоб вловити натяки на майбутні темпи зниження відсоткових ставок. Також у вівторок свої фінансові результати оприлюднять гіганти Уолл-стріт: JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citi та BlackRock.

На тлі очікувань дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася до 4,031%.

Золото на максимумах, нафта дешевшає

Ціни на золото тримаються вище позначки $4100 за унцію, залишаючись поблизу рекордних максимумів, досягнутих на тлі торговельного конфлікту США та Китаю, що підвищує попит на безпечні активи. Спотова ціна на золото становить $4110,34 за унцію, а ф'ючерси торгуються на рівні $4136,20. Срібло також знаходиться поблизу рекордних значень на рівні $50,51 за унцію.

Натомість ціни на нафту впали більш ніж на 1%. Вартість нафти марки Brent знизилася до $62,26 за барель, а WTI — до $58,06.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
