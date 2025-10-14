Кабмін підвищив ціну газу для виробників електрики

Кабінет міністрів встановив нові ціни на газ для виробництва електроенергії до 31 березня 2026 року. Про це йдеться у постанові уряду № 1306 від 10 жовтня.

Деталі

Так, газ для теплоелектроцентралей, які виробляють електрику в теплофікаційному циклі, коштуватиме 21 тис. грн за 1 тис. кубометрів; для ТЕЦ та ТЕС, які виробляють електрику в конденсаційному циклі — 16 тис. грн.

Для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електрику, ціна газу становитиме 16 тис. грн; для аналогічних установок, що виробляють тепло й електрику у комбінованому циклі — 21 тис. грн.