За час війни малий бізнес отримав кредитів на 340 млрд грн за програмою «5-7-9%»

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» представники мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) отримали від уповноважених банків 433 пільгових кредитів на загальну суму 1,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки — 299 кредитів на 0,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Деталі

З початку 2025 року за програмою 5−7−9 підприємці отримали 21 665 кредитів на 63,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 15 036 кредитів на 31,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 91 300 кредитів на 339,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 66 898 кредитів на 173,1 млрд грн), з яких станом на 13 жовтня поточного року:

50,32 млрд грн — на інвестиційні цілі;

77,68 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

47,27 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

48,95 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

3,21 млрд грн — на фінансування енергосервісу;

56,85 млрд грн — на антивоєнні цілі;

43,76 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 126 122 кредитні договори на 429,4 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 87 374 договорів на 199,8 млрд гривень.