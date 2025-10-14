Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру у двох областях

Протягом доби російські війська знову атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням функціонування пошкоджених об'єктів.

Крім того, станом на 14 жовтня у Чернігівській області продовжують діяти обмеження на споживання електроенергії.

У Міненерго зазначили, що, незважаючи на атаки, підготовка до зимового сезону триває: виконуються ремонтні та відновлювальні роботи, формуються запаси ресурсів та посилюється захист критичної інфраструктури, аби забезпечити безперебійне постачання світла й тепла населенню.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в ніч проти 12 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини.