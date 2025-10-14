Google вкладує $15 млрд у гігантський ШІ-хаб в Індії, що стане рекордною інвестицією

Компанія Google оголосила про намір інвестувати $15 мільярдів протягом п'яти років у створення дата-центру для штучного інтелекту в індійському штаті Андхра-Прадеш. Це найбільша інвестиція технологічного гіганта в найбільш густонаселеній країні світу. Про це повідомляє Reuters 14 жовтня.

Новий об'єкт стане частиною глобальних зусиль компанії з розширення інфраструктури для ШІ, на яку Google цьогоріч планує витратити близько $85 мільярдів.

Найбільший ШІ-центр за межами США

За словами генерального директора Google Cloud Томаса Куріана, новий дата-центр стане найбільшим інвестиційним проєктом компанії у сфері ШІ за межами Сполучених Штатів. «Це частина глобальної мережі ШІ-центрів у 12 різних країнах», — зазначив він.

Розташування: Кампус дата-центру буде збудовано в портовому місті Вішакхапатнам.

Потужність: Початкова потужність об'єкта становитиме 1 гігават, з планами подальшого розширення до «кількох гігаватів».

Робочі місця: За оцінками місцевої влади, проєкт має створити 188 000 робочих місць.

Інвестиція буде розподілена на наступні п'ять років.

Конкуренція за ключовий ринок

Індія, де майже мільярд користувачів мають доступ до інтернету, є ключовим ринком зростання для материнської компанії Google, Alphabet Inc. Сервіс YouTube має в країні найбільшу кількість користувачів, а операційна система Android домінує на ринку смартфонів.

Конкуренція за індійський ринок є надзвичайно високою. Такі гіганти, як Microsoft та Amazon, вже вклали мільярди доларів у будівництво власних дата-центрів в Індії.

Попри значні можливості, Google стикається в Індії і з викликами, зокрема з численними антимонопольними розслідуваннями та судовим позовом щодо політики ШІ на YouTube.