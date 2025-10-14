Multi від Мінфін
14 жовтня 2025, 11:15

США звинуватили Китай у спробі обвалити світову економіку

Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із різкою критикою на адресу Китаю, заявивши, що Пекін свідомо намагається нашкодити світовій економіці. За його словами, дії Китаю є ознакою слабкості власної економіки, яку він охарактеризував як таку, що перебуває в рецесії. Про це повідомляє Financial Times.

Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із різкою критикою на адресу Китаю, заявивши, що Пекін свідомо намагається нашкодити світовій економіці.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ця заява стала черговим витком напруги в торговельному протистоянні двох найбільших економік світу, яке загострилося після рішення Китаю обмежити експорт стратегічно важливих рідкісноземельних металів.

Різка критика з Вашингтона

Скотт Бессент вважає, що обмеження експорту рідкісноземельних металів, запроваджені Пекіном, є свідченням глибоких внутрішніх проблем. «Це ознака того, наскільки слабка їхня економіка. Вони хочуть потягнути за собою вниз усіх інших», — заявив міністр.

Він також висловив сумнів у бізнес-моделі Китаю, назвавши її «леніністською», за якою «шкодити своїм клієнтам — гарна ідея». За оцінкою Бессента, китайська економіка перебуває «у стані рецесії, якщо не депресії», і намагається врятувати ситуацію за рахунок експорту, що, на його думку, лише погіршить позиції КНР у світі.

Хроніка ескалації та відповідь Пекіна

Новий етап конфлікту розпочався 9 жовтня, коли Китай запровадив жорсткий контроль над експортом рідкісноземельних металів, посилаючись на національну безпеку. Ці матеріали є критично важливими для виробництва напівпровідників, електромобілів та оборонних технологій.

У відповідь президент США Дональд Трамп 10 жовтня оголосив про запровадження додаткових 100% мит на всі китайські товари з 1 листопада. Це рішення спричинило різкий обвал на світових фондових ринках. Пізніше Трамп спробував заспокоїти ринки, заявивши, що США «хочуть допомогти Китаю, а не шкодити».

Зі свого боку, Міністерство торгівлі Китаю заявило, що країна не боїться торговельної війни та готова «боротися до кінця», проте залишає «двері для переговорів відкритими».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+14
Я. ..
Я. ..
14 жовтня 2025, 11:47
#
«Пекін свідомо намагається нашкодити світовій економіці»

Емм, таке шось він ляпнув)) по моєму не Китай вводив тарифи для всіх країн по світу))

«яке загострилося після рішення Китаю обмежити експорт стратегічно важливих рідкісноземельних металів.»

Образились на природнього монополіста короче кажучи))

«Скотт Бессент вважає, що обмеження експорту рідкісноземельних металів, запроваджені Пекіном, є свідченням глибоких внутрішніх проблем.»

А по моєму, таке рішення Китаю є контрвідповіддю на рішення штатів обмежити постачання чипів в Китай)) Все закономірно, виявилося що китайцям є що протипоставити американцям))

«намагається врятувати ситуацію за рахунок експорту,»

Емм, а хіба є в світі країна, яка розвиває економіку за рахунок імпорту?))) Всі країни в світі щось експортують, тільки це добре впливає на економіку, не виключно, але в першу чергу))

«Міністерство торгівлі Китаю заявило, що країна не боїться торговельної війни та готова „боротися до кінця“, проте залишає „двері для переговорів відкритими“.»

Ну тут все по ділу, штати звикли до своєї гегемонії, а зараз Китай усвідомлює свою силу і Китаю і цілком закономірно огризається штатам, бо штатам треба почати думати з ким і як себе вести
+
0
MAXAOH
MAXAOH
14 жовтня 2025, 12:32
#
Тупым ты был, тупым ты и остался…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 жовтня 2025, 12:09
#
Вона в любому випадку скоро обвалиться, це ж очевидно. А тупі причини для плебсу придумують вже.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
14 жовтня 2025, 12:23
#
А че там с редкоземами украинскими? Может разбогатеем теперь? Или может будем ставить на китайских товарах «маде ин Укр» и экспортировать транзитом? Опять же разбогатеем. Это же все прекрасно.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
