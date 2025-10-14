США звинуватили Китай у спробі обвалити світову економіку

Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із різкою критикою на адресу Китаю, заявивши, що Пекін свідомо намагається нашкодити світовій економіці. За його словами, дії Китаю є ознакою слабкості власної економіки, яку він охарактеризував як таку, що перебуває в рецесії. Про це повідомляє Financial Times.

Ця заява стала черговим витком напруги в торговельному протистоянні двох найбільших економік світу, яке загострилося після рішення Китаю обмежити експорт стратегічно важливих рідкісноземельних металів.

Різка критика з Вашингтона

Скотт Бессент вважає, що обмеження експорту рідкісноземельних металів, запроваджені Пекіном, є свідченням глибоких внутрішніх проблем. «Це ознака того, наскільки слабка їхня економіка. Вони хочуть потягнути за собою вниз усіх інших», — заявив міністр.

Він також висловив сумнів у бізнес-моделі Китаю, назвавши її «леніністською», за якою «шкодити своїм клієнтам — гарна ідея». За оцінкою Бессента, китайська економіка перебуває «у стані рецесії, якщо не депресії», і намагається врятувати ситуацію за рахунок експорту, що, на його думку, лише погіршить позиції КНР у світі.

Хроніка ескалації та відповідь Пекіна

Новий етап конфлікту розпочався 9 жовтня, коли Китай запровадив жорсткий контроль над експортом рідкісноземельних металів, посилаючись на національну безпеку. Ці матеріали є критично важливими для виробництва напівпровідників, електромобілів та оборонних технологій.

У відповідь президент США Дональд Трамп 10 жовтня оголосив про запровадження додаткових 100% мит на всі китайські товари з 1 листопада. Це рішення спричинило різкий обвал на світових фондових ринках. Пізніше Трамп спробував заспокоїти ринки, заявивши, що США «хочуть допомогти Китаю, а не шкодити».

Зі свого боку, Міністерство торгівлі Китаю заявило, що країна не боїться торговельної війни та готова «боротися до кінця», проте залишає «двері для переговорів відкритими».