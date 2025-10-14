З січня по вересень 2025 року українці придбали 14684 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 27% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє Укравтопром.
14 жовтня 2025, 10:53
Авто з Китаю: що обирають українці у цьому році
Деталі
З цієї кількості: нових — 12064 од. (+39%); вживаних — 2620 од. (-8%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 87%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження
- BYD Song Plus — 2014 од.;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1599 од.;
- HONDA eNS1 — 992 од.;
- ZEEKR 7X — 726 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 618 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю
- ZEEKR 001 — 263 од.;
- ZEEKR 7X — 143 од.;
- POLESTAR 2 — 138 од.;
- BYD Song Plus — 135 од.;
- AUDI Q4 — 134 од.
