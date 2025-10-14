Multi від Мінфін
14 жовтня 2025, 9:17

Втримати й повернути: Гетманцев пропонує підняти зарплати викладачам до 30 тисяч гривень

Українські університети стрімко втрачають викладачів через низькі зарплати та відсутність мотивації. Щоб зупинити відтік кадрів і повернути молодих науковців, у парламенті пропонують запровадити прозору систему оплати праці. Про це повідомив Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Українські університети стрімко втрачають викладачів через низькі зарплати та відсутність мотивації.
Фото: osvita.ua

Деталі

«Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти взагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар'єру», — заявив народний депутат.

Зараз базові оклади викладачів у закладах вищої освіти становлять:

  • Асистент — 9894 грн
  • Викладач — 10 639 грн
  • Старший викладач — 11 384 грн
  • Доцент — 12 129 грн
  • Професор — 12 909 грн

Пропозиції до бюджету

Гетманцев та Голова В Р Руслан Стефанчук подали пропозиції до проєкту бюджету України на 2026 рік. Ініціатива передбачає встановлення нових базових окладів, які відповідають вимогам статті 61 Закону України «Про освіту».

Запропонована модель базується на зв'язку між кваліфікацією працівника та розміром зарплати. Що вища професійна майстерність, то вища оплата праці.

Базові оклади без надбавок можуть становити:

  • Асистент/викладач — 30 000 гривень
  • Старший викладач — 33 000 гривень
  • Доцент — 36 300 гривень
  • Професор — 39 930 гривень

До цих сум додаватимуться законні надбавки за науковий ступінь, вчене звання та стаж роботи. За словами авторів ініціативи, модель повністю прорахована для державного бюджету та готова до впровадження.

«Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети», — пояснив Гетманцев.

Роман Мирончук
Коментарі - 9

+
+30
vvpa
vvpa
14 жовтня 2025, 9:29
#
Это какойто популизм, и сама ступенька окладов выглядит не логично, разница между ассистентом и професором — 30%,
но от асистента до профессора наверное лет 20 работы.
Если уж так то:
Асистент/викладач — 15 000 гривень
Старший викладач — 20 000 гривень
Доцент — 30 000 гривень
Професор — 40 000 гривень
+
+15
Серый Петров
Серый Петров
14 жовтня 2025, 10:27
#
15 т грн, цирк
+
+30
Я. ..
Я. ..
14 жовтня 2025, 10:28
#
Популізм, як він є)) Так може, тоді логічніше буде і вчителям підняти зп? Чи хто буде вступати до ВНЗ, якщо дітей в школах менше і люди не хочуть йти працювати не тільки у ВНЗ, але й в школи)
+
+30
RobinG
RobinG
14 жовтня 2025, 10:35
#
Я так розумію, що оклади які діють зараз, то з врахуванням податку. Якщо податок прибрати, то отримаємо (на руки) зарплату в університетах: асистент — 7619 грн., викладач -8190 грн, доцент — 9394 грн, професор — 9940 грн. ПОТУЖНО!
+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
14 жовтня 2025, 10:38
#
Скоріше всього їдуть за кордон, бо наразі ще мають таку можливість, а прикрити можуть в будь-який момент.
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
14 жовтня 2025, 10:54
#
Тоді поїдуть ті, кому не підняли!
+
+15
korolenkodenis
korolenkodenis
14 жовтня 2025, 11:25
#
В первую очередь — это потому, что наука все еще государственная, давно пора все учебные заведения сделать частными, тогда ЗП преподавателям будет регулировать рынок, а не Гетманцев, какое, извините, отношение чиновники к ЗП профессора? Задолбали этим госрегулированием совковым.
ВУЗы будут конкурировать за ученых, чтобы ценился именно их диплом, короче, наука должна быть тоже рыночной. Это обычный рынок услуг.
+
+15
Ramo
Ramo
14 жовтня 2025, 11:56
#
Фундаментальна наука не може бути ринковою за своєю природою, тому що її мета — пошук істини, знання і розуміння світу, а не отримання прибутку. 1.Фундаментальна наука створює базу, на якій потім розвиваються прикладні дослідження і технології. Її результати часто не мають негайного економічного ефекту, але без неї не було б ні інтернету, ні GPS, ні медицини високих технологій. 2. Ринок орієнтований на швидкий прибуток. Тому бізнес інвестує у те, що дає віддачу тут і зараз. А фундаментальні дослідження можуть дати плоди через десятиліття — якщо взагалі дадуть. 3. Саме тому держава і суспільство фінансують фундаментальну науку. Це інвестиція не у продукт, а у цивілізаційний розвиток.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
14 жовтня 2025, 12:03
#
4000$.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
