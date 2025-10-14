Українські університети стрімко втрачають викладачів через низькі зарплати та відсутність мотивації. Щоб зупинити відтік кадрів і повернути молодих науковців, у парламенті пропонують запровадити прозору систему оплати праці. Про це повідомив Голова Податкового комітету
Втримати й повернути: Гетманцев пропонує підняти зарплати викладачам до 30 тисяч гривень
Українські університети стрімко втрачають викладачів через низькі зарплати та відсутність мотивації. Щоб зупинити відтік кадрів і повернути молодих науковців, у парламенті пропонують запровадити прозору систему оплати праці. Про це повідомив Голова Податкового комітету
Деталі
«Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти взагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар'єру», — заявив народний депутат.
Зараз базові оклади викладачів у закладах вищої освіти становлять:
- Асистент — 9894 грн
- Викладач — 10 639 грн
- Старший викладач — 11 384 грн
- Доцент — 12 129 грн
- Професор — 12 909 грн
Пропозиції до бюджету
Запропонована модель базується на зв'язку між кваліфікацією працівника та розміром зарплати. Що вища професійна майстерність, то вища оплата праці.
Базові оклади без надбавок можуть становити:
- Асистент/викладач — 30 000 гривень
- Старший викладач — 33 000 гривень
- Доцент — 36 300 гривень
- Професор — 39 930 гривень
До цих сум додаватимуться законні надбавки за науковий ступінь, вчене звання та стаж роботи. За словами авторів ініціативи, модель повністю прорахована для державного бюджету та готова до впровадження.
«Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети», — пояснив Гетманцев.
Коментарі - 9
но от асистента до профессора наверное лет 20 работы.
Если уж так то:
Асистент/викладач — 15 000 гривень
Старший викладач — 20 000 гривень
Доцент — 30 000 гривень
Професор — 40 000 гривень
ВУЗы будут конкурировать за ученых, чтобы ценился именно их диплом, короче, наука должна быть тоже рыночной. Это обычный рынок услуг.