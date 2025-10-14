Втримати й повернути: Гетманцев пропонує підняти зарплати викладачам до 30 тисяч гривень

Українські університети стрімко втрачають викладачів через низькі зарплати та відсутність мотивації. Щоб зупинити відтік кадрів і повернути молодих науковців, у парламенті пропонують запровадити прозору систему оплати праці. Про це повідомив Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Деталі

«Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти взагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар'єру», — заявив народний депутат.

Зараз базові оклади викладачів у закладах вищої освіти становлять:

Асистент — 9894 грн

Викладач — 10 639 грн

Старший викладач — 11 384 грн

Доцент — 12 129 грн

Професор — 12 909 грн

Пропозиції до бюджету

Гетманцев та Голова В Р Руслан Стефанчук подали пропозиції до проєкту бюджету України на 2026 рік. Ініціатива передбачає встановлення нових базових окладів, які відповідають вимогам статті 61 Закону України «Про освіту».

Запропонована модель базується на зв'язку між кваліфікацією працівника та розміром зарплати. Що вища професійна майстерність, то вища оплата праці.

Базові оклади без надбавок можуть становити:

Асистент/викладач — 30 000 гривень

Старший викладач — 33 000 гривень

Доцент — 36 300 гривень

Професор — 39 930 гривень

До цих сум додаватимуться законні надбавки за науковий ступінь, вчене звання та стаж роботи. За словами авторів ініціативи, модель повністю прорахована для державного бюджету та готова до впровадження.

«Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети», — пояснив Гетманцев.