Євро подешевшало у понеділок, 13 жовтня на українському міжбанку. Курс долара не змінився. Про це свідчать дані торгів.
13 жовтня 2025, 17:34
Євро падає, долар стабільний: курс валют на понеділок
|
Відкриття 13 жовтня
|
Закриття 13 жовтня
|
Зміни
|
41,68/41,71
|
41,68/41,71
|
0/0
|
48,41/48,44
|
48,25/48,27
|
16/17
Середній курс у банках: 41,38−41,81 грн/долар, 48,00−48,67 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,53−41,62, євро — 48,45−48,65 грн.
Джерело: Мінфін
