Binance виплатила $283 млн компенсації після «відв'язки» активів під час обвалу ринку

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance виплатила користувачам близько $283 мільйонів як компенсацію за збитки, яких вони зазнали через «відв'язку» цін трьох активів під час ринкового обвалу в п'ятницю. Водночас біржа спростувала чутки, нібито саме цей збій спричинив падіння ринку, стверджуючи, що обвал стався раніше. Про це пише The Block.

Керівництво Binance перепросило у користувачів після того, як три активи на платформі Binance Earn — стейблкоїн Ethena (USDe), випущений біржею токен ліквідного стейкінгу Solana (BNSOL) та Wrapped Beacon (WBETH) — втратили прив'язку до своїх цільових цін. Зокрема, USDe, який має коштувати $1, на Binance короткочасно впав до $0,66.

Що сталося та хто отримав компенсацію

Збій стався в п'ятницю ввечері. Binance повідомила, що виплатила компенсацію в два етапи користувачам, які постраждали в проміжку між 21:36 та 22:16 за всесвітнім координованим часом (UTC). Йдеться про трейдерів на ринках ф'ючерсів, маржі та кредитування, які використовували USDe, BNSOL або WBETH як заставу.

Примітно, що на інших платформах ці активи не зазнали такого значного падіння. «Я не думаю, що це коректно називати відв'язкою USDe, коли ціна відхилилася лише на одному майданчику, тоді як у найглибших пулах ліквідності не було жодних аномальних коливань», — написав у соцмережі X гендиректор Ethena Labs Гай Янг.

Позиція Binance та причина аномальних цін

Біржа активно спростовує чутки в соціальних мережах про те, що збій на платформі спричинив загальноринковий обвал.

Крім того, біржа пояснила причину аномальних падінь цін на інші токени, як-от ATOM, який на Binance нібито впав нижче $0,01. За словами представників біржі, це сталося через виконання старих лімітних ордерів, деякі з яких були розміщені ще у 2019 році. Під час панічного розпродажу та відсутності ордерів на купівлю, ордери на продаж виконувались за цими давніми заявками, що миттєво обвалило ціну.

Binance пообіцяла внести зміни для стабілізації цін у майбутньому та виправити помилку з відображенням ціни токена IOTX, яка показувала $0 через недостатню кількість знаків після коми.

На тлі загального відновлення ринку ціна нативного токена біржі BNB за останню добу зросла на 11,8%.

Що таке «відв'язка» стейблкоїна та як працюють лімітні ордери?

Цей інцидент висвітлив кілька важливих, але складних для неспеціалістів ринкових механізмів.

Стейблкоїни та «відв'язка» (depeg): Стейблкоїн — це криптовалюта, вартість якої «прив'язана» до стабільного активу, найчастіше до долара США у співвідношенні 1:1. «Відв'язка» — це ситуація, коли ринкова ціна стейблкоїна суттєво відхиляється від його цільової вартості (наприклад, падає до $0,66 замість $1). Це може статися через технічні збої, кризу довіри або проблеми з ліквідністю на конкретній біржі.

Лімітні ордери: Це інструкція для біржі купити або продати актив за конкретною, заздалегідь визначеною ціною. Наприклад, трейдер міг ще у 2019 році виставити лімітний ордер на купівлю токена ATOM за ціною $0,01. Цей ордер залишався неактивним роками. Однак під час панічного розпродажу, коли продавці були готові позбутися активу за будь-яку ціну, а покупців за ринковою ціною не було, система дійшла до цього старого ордера і виконала його. Це явище відоме як «прослизання» або «флеш-креш» і трапляється на ринках з низькою ліквідністю («тонкий стакан»).

Чому це важливо

Цей випадок є яскравим нагадуванням про ризики, притаманні навіть найбільшим централізованим криптовалютним біржам. Хоча виплата компенсації у розмірі $283 млн демонструє відповідальність Binance та її бажання зберегти довіру клієнтів, сам інцидент виявив кілька системних вразливостей.

По-перше, він показав, що ліквідність на одній, навіть найбільшій, платформі може бути крихкою, що призводить до цінових аномалій, яких немає на інших ринках. По-друге, проблема зі старими лімітними ордерами свідчить, що технічні особливості торгових систем можуть створювати непередбачувані «чорні лебеді». Для інвесторів це важливий урок: навіть на найнадійніших платформах технічні збої можуть призвести до миттєвих, хоч і тимчасових, збитків.

