13 жовтня 2025, 18:00

IT Arena 2025: Штучний інтелект у «Дії» та головні цифрові анонси за підтримки FAVBET Tech

26−28 вересня на стадіоні «Арена Львів» відбулася IT Arena 2025 — головна техподія країни, яка зібрала понад 6000 учасників із майже 40 країн для обговорення інновацій, нетворкінгу та презентації нових продуктів.

26−28 вересня на стадіоні «Арена Львів» відбулася IT Arena 2025 — головна техподія країни, яка зібрала понад 6000 учасників із майже 40 країн для обговорення інновацій, нетворкінгу та презентації нових продуктів.

Цього року програма охопила п’ять сцен — Business, Technology, Product, Startup та нову Defense, стартап-змагання з призовим фондом $60 тис. і шоукейс технологій Made in Ukraine Showcase. Партнером події виступила компанія Favbet Tech, яка представила власні AI-розробки та — та дослідила складність найму в галузі AI-технологій.

Одним з найбільш обговорюваних анонсів заходу стали рішення, презентовані Першим віцепрем'єр-міністром — Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Під час свого виступу очільник Мінцифри представив одразу дві ініціативи: Dія.AI та власного цифрового двійника.

Дія.AI стала першим у світі державним AI-агентом, який не лише відповідає на запитання, а й надає послуги безпосередньо в чаті. У відкритій бета-версії вже доступне отримання довідки про доходи; згодом перелік послуг розширюватиметься. За словами міністра, з Дія.АІ поспілкувалося вже більше 35 тис. користувачів, які згенерували більш як 1000 довідок. Стратегічна мета Мінцифри — увійти до топ-3 країн світу за рівнем розвитку та інтеграції ШІ в публічному секторі до 2030 року.

Фото: IT Arena 2025

Також на IT Arena представили ШІ-двійника Михайла Федорова — Telegram-чатбот, що збирає ідеї щодо цифровізації, приймає резюме та допомагає з питаннями держсервісів. Модель навчена на 10 000+ матеріалів з публічних виступів та соціальних мереж міністра. Система працює на платформі n8n — сервісі для автоматизації процесів за допомогою АІ.

Фото: IT Arena 2025

Загалом, конференція IT Arena традиційно стала майданчиком для нетворкінгу, обміну ідеями та обговорення майбутнього технологічної галузі України.

Фото: IT Arena 2025

Компанія FAVBET Tech як один з відомих українських tech-роботодавців активно долучилася до програми заходу. В інтерактивних корнерах компанії відвідувачі могли поспілкуватися з розробниками, дізнатись про відкриті вакансії та технологічні виклики, над якими працює команда.

«Такі заходи, як IT Arena, є ключовим каталізатором для розвитку всієї галузі, створюючи платформу для формування стратегічних партнерств та визначення векторів майбутнього технологічного прогресу. Для FAVBET Tech підтримка цієї конференції є стратегічною інвестицією в українське технологічне ком’юніті, що дозволяє ділитися власною експертизою та сприяти інноваціям. Представлені тут ШІ-рішення повністю відповідають нашому баченню технологій, які оптимізують час та підвищують комфорт повсякденного життя», — коментує СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Фото: IT Arena 2025

Участь у заході IT Arena логічно продовжує активну роль FAVBET Tech у розвитку української ІТ-екосистеми. Компанія є постійним учасником ключових галузевих подій, а також стала співініціатором створенням AI-комітету Асоціації «IT Ukraine». У 2024 році компанія увійшла до топ-5 платників податків серед резидентів Дія.City, а у 2025 — увійшла до рейтингу «Топ-50 ІТ-компаній України за версією DOU.

