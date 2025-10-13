Multi від Мінфін
13 жовтня 2025, 17:02

Samsung очікує найвищий прибуток за три роки на тлі злету цін на чипи для ШІ

Компанія Samsung Electronics готується отримати найвищий прибуток за третій квартал з 2022 року. Головним рушієм зростання стали вищі ціни на мікросхеми пам'яті, які підскочили завдяки попиту на сервери, оскільки клієнти почали поповнювати свої запаси. Про це повідомляє Reuters 13 жовтня.

Компанія Samsung Electronics готується отримати найвищий прибуток за третій квартал з 2022 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За прогнозами аналітиків, операційний прибуток найбільшого у світі виробника чипів пам'яті за липень-вересень складе 10,1 трильйона вон ($7,11 млрд). Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Компанія має оголосити попередні результати у вівторок, 14 жовтня.

Двигун зростання: попит на сервери

Аналітики пояснюють відновлення компанії переважно зростанням цін на традиційні чипи пам'яті. Це дозволило компенсувати слабші обсяги продажів більш просунутої пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM), оскільки Samsung ще не почала постачати свої новітні продукти HBM для компанії Nvidia.

Попит на мікросхеми, особливо для сервісів штучного інтелекту, як-от ChatGPT, значно збільшив навантаження на звичайні сервери, що й спричинило зростання цін. За даними TrendForce, ціни на деякі чипи DRAM, що широко використовуються в серверах, смартфонах та ПК, у третьому кварталі підскочили на 171,8% порівняно з минулим роком.

Проблеми з HBM та нові угоди

Попри успіх у сегменті традиційної пам'яті, затримки з постачанням новітніх 12-шарових чипів HBM3E для Nvidia негативно вплинули на прибуток та ціну акцій Samsung. Конкуренти, такі як SK Hynix та Micron, змогли отримати більше вигоди від попиту, зумовленого розвитком ШІ. Зокрема, Micron очікує, що розпродасть усі свої чипи HBM на 2026 рік вже найближчими місяцями.

Однак ринкові настрої щодо Samsung покращуються завдяки новим угодам. Акції компанії зросли на 43% після оголошення в липні про постачання чипів для Tesla на суму $16,5 млрд. Крім того, нещодавно Samsung, SK Hynix та OpenAI оголосили про партнерство для постачання передових чипів пам'яті для проєкту Stargate. Аналітики вважають, що ці угоди можуть допомогти проблемному контрактному бізнесу Samsung отримати більше замовлень від великих технологічних компаній.

Водночас експерти попереджають про невизначеність, зокрема про можливі мита США на чипи та посилення експортного контролю Китаю на рідкісноземельні матеріали.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
