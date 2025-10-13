Morgan Stanley прогнозує падіння S&P 500 на 11%

За словами Майкла Вілсона з Morgan Stanley, американські акції ризикують впасти на 11%, якщо торговельну напруженість між США та Китаєм не буде дозволено найближчими тижнями, повідомляє Bloomberg.

Деталі

Головний стратег банку з акцій США заявив, що ринок готовий до відкату, враховуючи зростання активності інвесторів і високі оцінки, тоді як п'ятничне загострення торгової війни «було несподіваним як для консенсусу, так і для нас». Цього року Вілсон зберігав оптимістичний погляд на американські акції і був одним із небагатьох стратегів, які вірно передбачили впевнене відновлення після квітневого розпродажу, викликаного запровадженням мит.

«Якщо супутня торгова невизначеність/волатильність збережеться до початку листопада, ми можемо побачити більш істотну корекцію, ніж більшість очікує», — написав Вілсон у своїй замітці.

Він прогнозує, що індекс S&P 500 може впасти до 6027−5800 пунктів у разі «ведмежого» сценарію. Це має на увазі розпродаж на 8−11% порівняно із закриттям п'ятниці.

Ф'ючерси на індекси зросли у понеділок після того, як Білий дім дав зрозуміти, що готовий до угоди з Пекіном. У своїй записці Вілсон повторив, що його базовий сценарій передбачає відновлення плавного економічного відновлення у 2026 після спаду торгової напруженості.