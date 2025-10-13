Азійські фондові ринки в понеділок зазнали значного падіння слідом за американськими індексами, які в п'ятницю пережили найгірший день з квітня. Причиною стало загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм, що поклало край багатомісячному спокою на Волл-стріт. Про це пише AP.
Азійські акції продовжили спадний тренд Волл-стріт, який почався через загострення торгівельної війни США та Китаю
Падіння було спровоковане погрозами президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари. Це стало його відповіддю на обмеження, які Пекін запроваджує на експорт рідкісноземельних металів — критично важливої сировини для виробництва від споживчої електроніки до реактивних двигунів.
Реакція світових ринків
- В Азії більшість основних ринків зафіксували втрати понад 1%.
- Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 2,2%.
- Південнокорейський Kospi втратив 0,7%.
- Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,8%.
- Індекс Shanghai Composite у Китаї знизився на 0,2%.
- Тайванський Taiex та індійський Sensex впали на 1,4% та 0,4% відповідно.
Ринки в Токіо були зачинені у зв'язку зі святом.
Водночас ф'ючерси на американські індекси в понеділок продемонстрували зростання: контракт на S&P 500 додав 1,4%, а на Dow Jones — 1%.
«Чорна п'ятниця» на Волл-стріт
Попередній торговий день у США завершився масштабним розпродажем.
- Індекс S&P 500 впав на 2,7% до 6 552,51, що стало найгіршим денним показником з квітня.
- Dow Jones Industrial Average знизився на 1,9% до 45 479,60.
- Технологічний індекс Nasdaq втратив 3,6%, закрившись на позначці 22 204,43.
Падіння зазнали акції майже всіх секторів — від технологічних гігантів, як-от Nvidia та Apple, до менших компаній. Дональд Трамп додав напруги, написавши у своїй соціальній мережі Truth Social про «велику торговельну ворожість, що виникла нізвідки», і заявив, що «тепер, здається, немає причин» для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
