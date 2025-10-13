Азійські акції продовжили спадний тренд Волл-стріт, який почався через загострення торгівельної війни США та Китаю

Азійські фондові ринки в понеділок зазнали значного падіння слідом за американськими індексами, які в п'ятницю пережили найгірший день з квітня. Причиною стало загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм, що поклало край багатомісячному спокою на Волл-стріт. Про це пише AP.

Падіння було спровоковане погрозами президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари. Це стало його відповіддю на обмеження, які Пекін запроваджує на експорт рідкісноземельних металів — критично важливої сировини для виробництва від споживчої електроніки до реактивних двигунів.

Реакція світових ринків

В Азії більшість основних ринків зафіксували втрати понад 1%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 2,2%.

Південнокорейський Kospi втратив 0,7%.

Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,8%.

Індекс Shanghai Composite у Китаї знизився на 0,2%.

Тайванський Taiex та індійський Sensex впали на 1,4% та 0,4% відповідно.

Ринки в Токіо були зачинені у зв'язку зі святом.

Водночас ф'ючерси на американські індекси в понеділок продемонстрували зростання: контракт на S&P 500 додав 1,4%, а на Dow Jones — 1%.

«Чорна п'ятниця» на Волл-стріт

Попередній торговий день у США завершився масштабним розпродажем.

Індекс S&P 500 впав на 2,7% до 6 552,51, що стало найгіршим денним показником з квітня.

Dow Jones Industrial Average знизився на 1,9% до 45 479,60.

Технологічний індекс Nasdaq втратив 3,6%, закрившись на позначці 22 204,43.

Падіння зазнали акції майже всіх секторів — від технологічних гігантів, як-от Nvidia та Apple, до менших компаній. Дональд Трамп додав напруги, написавши у своїй соціальній мережі Truth Social про «велику торговельну ворожість, що виникла нізвідки», і заявив, що «тепер, здається, немає причин» для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.