Азійські акції продовжили спадний тренд Волл-стріт, який почався через загострення торгівельної війни США та Китаю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 жовтня 2025, 15:42

Азійські акції продовжили спадний тренд Волл-стріт, який почався через загострення торгівельної війни США та Китаю

Азійські фондові ринки в понеділок зазнали значного падіння слідом за американськими індексами, які в п'ятницю пережили найгірший день з квітня. Причиною стало загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм, що поклало край багатомісячному спокою на Волл-стріт. Про це пише AP.

Азійські фондові ринки в понеділок зазнали значного падіння слідом за американськими індексами, які в п'ятницю пережили найгірший день з квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння було спровоковане погрозами президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари. Це стало його відповіддю на обмеження, які Пекін запроваджує на експорт рідкісноземельних металів — критично важливої сировини для виробництва від споживчої електроніки до реактивних двигунів.

Реакція світових ринків

  • В Азії більшість основних ринків зафіксували втрати понад 1%.
  • Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 2,2%.
  • Південнокорейський Kospi втратив 0,7%.
  • Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,8%.
  • Індекс Shanghai Composite у Китаї знизився на 0,2%.
  • Тайванський Taiex та індійський Sensex впали на 1,4% та 0,4% відповідно.

Ринки в Токіо були зачинені у зв'язку зі святом.

Водночас ф'ючерси на американські індекси в понеділок продемонстрували зростання: контракт на S&P 500 додав 1,4%, а на Dow Jones — 1%.

«Чорна п'ятниця» на Волл-стріт

Попередній торговий день у США завершився масштабним розпродажем.

  • Індекс S&P 500 впав на 2,7% до 6 552,51, що стало найгіршим денним показником з квітня.
  • Dow Jones Industrial Average знизився на 1,9% до 45 479,60.
  • Технологічний індекс Nasdaq втратив 3,6%, закрившись на позначці 22 204,43.

Падіння зазнали акції майже всіх секторів — від технологічних гігантів, як-от Nvidia та Apple, до менших компаній. Дональд Трамп додав напруги, написавши у своїй соціальній мережі Truth Social про «велику торговельну ворожість, що виникла нізвідки», і заявив, що «тепер, здається, немає причин» для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами