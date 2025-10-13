Опалювальний сезон 2025−2026 років триватиме з 1 листопада до 31 березня. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.
13 жовтня 2025, 13:16
Офіційно: опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 1 листопада
Раніше опалювальний період встановлювався з 15 жовтня по 15 квітня, тепер дати зміщено на більш пізній термін.
Джерело: Мінфін
