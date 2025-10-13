Multi від Мінфін
13 жовтня 2025, 15:13

19-річний син Дональда Трампа може увійти до ради директорів TikTok

Беррона Трампа, 19-річного сина президента США, розглядають як кандидата на керівну посаду в компанії TikTok. Його можуть призначити до ради директорів після того, як його батько домігся виокремлення американського бізнесу застосунку від китайської материнської компанії. Про це повідомляє The Telegraph.

Беррона Трампа, 19-річного сина президента США, розглядають як кандидата на керівну посаду в компанії TikTok.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Потенційну роль Беррона запропонував Джейк Адвент, колишній менеджер Дональда Трампа із соціальних мереж. Адвента вважають генієм, що стояв за насиченою мемами президентською кампанією, яка, за словами самого Трампа, допомогла йому вдруге потрапити до Білого дому. Президент навіть дав йому прізвисько «TikTok Джек».

Ініціатива та її мета

Ідея полягає в тому, щоб забезпечити популярність платформи серед молоді. Джейк Адвент у коментарі для Daily Mail висловив сподівання, що президент розгляне цю можливість.

«Я сподіваюся, що президент Трамп розгляне можливість призначення свого сина Беррона та, можливо, інших молодих американців до ради директорів TikTok, щоб застосунок залишався тим, яким молодь хоче користуватися», — сказав Адвент.

Дональд Трамп неодноразово наголошував на внеску свого сина, який зараз навчається в Нью-Йоркському університеті, у перемогу на виборах. За словами президента, саме Беррон допоміг йому завоювати голоси молодих виборців.

Роль TikTok у перемозі Трампа

Президент США відкрито визнає вплив TikTok, аудиторія якого перевищує 170 мільйонів користувачів, на результати виборів.

«У мене теплі почуття до TikTok, я виграв голоси молоді з перевагою в 34 бали, і дехто каже, що TikTok має до цього стосунок», — заявив він в інтерв'ю Fox News на початку цього року.

Минулого місяця Трамп підписав указ, згідно з яким TikTok «перебуватиме у мажоритарній власності та під контролем громадян США і більше не контролюватиметься жодним іноземним супротивником». Він відсвяткував це, опублікувавши власне відео в TikTok, у якому заявив: «Усім молодим людям у TikTok: я врятував TikTok, тож ви мені багато винні».

Передісторія конфлікту

Угода між США та Китаєм була досягнута за лічені дні до того, як мала набути чинності заборона на діяльність TikTok в Америці. У квітні 2024 року колишній президент Джо Байден підписав двопартійний закон, який зобов'язував китайську компанію ByteDance, власника TikTok, продати свою частку в американському бізнесі (зменшивши її до 20%) або зіткнутися із забороною платформи в США.

Причиною таких дій стали побоювання, що Пекін може використовувати застосунок для збору даних про американських громадян, хоча TikTok постійно заперечував ці звинувачення. Цікаво, що під час свого першого терміну Трамп намагався заблокувати платформу, але перед виборами 2024 року змінив свою позицію, пообіцявши зупинити федеральну заборону.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
13 жовтня 2025, 15:32
#
«Причиною таких дій стали побоювання, що Пекін може використовувати застосунок для збору даних про американських громадян»

Це максимально смішно читати користувачам продуктів компаній Альфабет (гугл та ютуб) та Мета (фейсбук та інстаграм) :D
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Vorlock и 10 незареєстрованих відвідувачів.
