àбанк зменшив комісію за зняття готівки для бізнесу

àбанк підтримує український бізнес і створює вигідні умови для підприємців. Відтепер підприємці та підприємства можуть знімати готівку з бізнес-рахунку без комісії до 30 000 грн на місяць.



А понад цей ліміт — усього 0,75%, що є однією з найнижчих комісій на ринку.

Додаткові переваги рахунку в àбанку:

Безкоштовне відкриття рахунку та бізнес-картки;

Безкоштовне щомісячне обслуговування;

Зручне управління рахунком через àбізнес або через застосунок àbank24.

«Ми прагнемо, щоб бізнеси в Україні мали більше свободи у фінансах і менше бар'єрів у розвитку. Зниження комісії — це ще один крок, який дозволяє бізнесу залишати більше ресурсів на власні цілі. Ми хочемо, щоб кожен клієнт відчував: àбанк — це не просто банк, а фінансовий партнер, який допомагає зростати», — коментує Олександр Ніколенко, керівник напрямку малого та середнього бізнесу.



Відкрити бізнес-рахунок легко:

просто увійдіть у застосунок àbank24 → «Гаманець» → «Відкрити іншу картку або рахунок ФОП» → «Рахунки ФОП» → «В гривні».

àбанк — партнер для бізнесу, що створює простір для розвитку.







