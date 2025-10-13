àбанк підтримує український бізнес і створює вигідні умови для підприємців.
Відтепер підприємці та підприємства можуть знімати готівку з бізнес-рахунку без комісії до 30 000 грн на місяць.
àбанк зменшив комісію за зняття готівки для бізнесу
àбанк підтримує український бізнес і створює вигідні умови для підприємців.
А понад цей ліміт — усього 0,75%, що є однією з найнижчих комісій на ринку.
Додаткові переваги рахунку в àбанку:
-
Безкоштовне відкриття рахунку та бізнес-картки;
-
Безкоштовне щомісячне обслуговування;
-
Зручне управління рахунком через àбізнес або через застосунок àbank24.
«Ми прагнемо, щоб бізнеси в Україні мали більше свободи у фінансах і менше бар'єрів у розвитку. Зниження комісії — це ще один крок, який дозволяє бізнесу залишати більше ресурсів на власні цілі. Ми хочемо, щоб кожен клієнт відчував: àбанк — це не просто банк, а фінансовий партнер, який допомагає зростати», — коментує Олександр Ніколенко, керівник напрямку малого та середнього бізнесу.
Відкрити бізнес-рахунок легко:
просто увійдіть у застосунок àbank24 → «Гаманець» → «Відкрити іншу картку або рахунок ФОП» → «Рахунки ФОП» → «В гривні».
àбанк — партнер для бізнесу, що створює простір для розвитку.
Коментарі