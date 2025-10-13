За дев’ять місяців цього року міжнародні компанії — нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого «податку на Google». Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
13 жовтня 2025, 13:36
«Податок на Google»: Міжнародні компанії вже сплатили 10,6 млрд грн
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
«Фіксуємо позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом 2024 року: на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників, на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань», — додала вона.
Найбільші платники
Найбільші платники цього року: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.
Загалом, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб — нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі