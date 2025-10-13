Multi від Мінфін
13 жовтня 2025, 12:41

Новий уряд Франції стурбував інвесторів: облігації та євро дешевшають

Ф'ючерси на державні облігації Франції та курс євро знизилися в понеділок після того, як президент Еммануель Макрон оголосив склад нового кабінету міністрів. Себастьян Лекорню був повторно призначений на посаду прем'єра після відставки. Про це повідомляє Bloomberg 13 жовтня.

Ф'ючерси на державні облігації Франції та курс євро знизилися в понеділок після того, як президент Еммануель Макрон оголосив склад нового кабінету міністрів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція ринків у цифрах

На відкритті торгів у понеділок ф'ючерсні контракти на 10-річні облігації Франції з терміном погашення у грудні впали на 11 пунктів до позначки 122,02. Для порівняння, аналогічні німецькі папери знизилися на 7 пунктів до 129,24.

Водночас європейська валюта також відреагувала на політичні зміни: курс євро ослаб на 0,1% щодо долара США, опустившись до $1,1608.

Ключовий індикатор ризику

Спред (різниця в дохідності) між 10-річними облігаціями Франції та Німеччини, який є важливим показником ризику для інвесторів, у п'ятницю закрився на рівні 83 базисних пунктів. Це сталося після того, як Франції вдалося уникнути дострокових виборів.

Однак раніше минулого тижня, на тлі невизначеності, цей розрив збільшувався до 89 базисних пунктів — максимального значення цього року. Варто зазначити, що минулого року заклик президента Макрона до дострокових виборів вже сколихував ринки, тоді спред зріс до 90 базисних пунктів, що було найширшим показником з 2012 року.

Кредитний рейтинг під загрозою

Ситуацію ускладнює тиск на кредитний рейтинг Франції. За останні кілька тижнів рейтинг країни був двічі знижений. Напругу посилює очікування оновлення рейтингу від агентства Moody's, заплановане на 24 жовтня.

Політична нестабільність у Франції

Президент Еммануель Макрон та його політична сила вже тривалий час працюють в умовах «підвішеного» парламенту, де вони не мають абсолютної більшості. Це значно ускладнює ухвалення законів та змушує уряд шукати ситуативних союзників або вдаватися до непопулярних конституційних механізмів для просування реформ. Часті зміни в уряді та відставки ключових міністрів є наслідком цієї політичної крихкості. Інвестори уважно стежать за цими процесами, оскільки політична нестабільність може завадити проведенню важливих економічних реформ та негативно вплинути на здатність країни обслуговувати свій борг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
