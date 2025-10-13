Аварійні відключення світла: В семи областях введені графіки

Станом на ранок 13 жовтня вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії у семи областях (при цьому на Запоріжжі — для промисловості); на Чернігівщині діють погодинні графіки відключень. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Деталі

«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України — вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення обсягом двох черг», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 9:30 понеділка споживання електрики в Україні на 9,5% перевищує рівень 9 жовтня — робочого дня, в який не застосовувались аварійні відключення. Причиною підвищення споживання є зниження температури повітря, а також утримання хмарної погоди майже на всій території України.

Додаткове навантаження на енергосистему спричиняє використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону.

«Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби», — наголосили в Укренерго.

На території Сумської області запровадили графіки аварійних відключень через пошкодження енергообʼєктів унаслідок російських обстрілів, повідомила в Телеграмі Сумська міська рада.

«За вказівкою НЕК „Укренерго“, на території Сумщини введені графіки аварійних відключень», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині графіки аварійних відключень діють для чотирьох черг споживачів.