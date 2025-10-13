Ілон Маск виплатить $128 млн звільненим топменеджерам Twitter

Ілон Маск погодився врегулювати судовий позов на $128 мільйонів, поданий чотирма колишніми топменеджерами Twitter, яких він звільнив у перший же день після поглинання компанії у 2022 році. Керівники, серед яких колишній CEO Параг Агравал, звинувачували Маска в незаконному утриманні вихідної допомоги з мотивів помсти. Про досягнення мирової угоди стало відомо з судових документів, пише Tech Crunch.

Помста за угоду на $44 мільярди

У своєму позові топменеджери стверджували, що Маск відмовив їм у виплатах з особистої неприязні. Вони вважали це помстою за те, що змусили його дотриматися зобов'язань і завершити угоду з купівлі Twitter за $44 мільярди, коли він намагався від неї відмовитися.

У позові навіть цитувалася біографія Маска, написана Волтером Айзексоном, де мільярдер обіцяв «полювати на кожного з них до дня їхньої смерті».

Частина ширшої проблеми з виплатами

Це далеко не перший випадок, коли колишні співробітники Twitter судяться з Маском через невиплату компенсацій. Нещодавно мільярдер також врегулював колективний позов від приблизно 6 000 рядових співробітників, звільнених під час масових скорочень. Вони так само скаржилися на неповні або повністю відсутні виплати вихідної допомоги.

Умови мирової угоди

Хоча судові документи підтверджують, що сторони досягли згоди, конкретні умови мирової угоди наразі не розголошуються. Невідомо, чи виплатить Маск повну суму в $128 мільйонів, чи сторони домовилися про іншу компенсацію.