НБУ шукає нового голову Управління захисту прав споживачів фінпослуг

Національний банк України оголосив про відставку Ольги Лобайчук з посади начальника Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Регулятор розпочав пошук нового керівника для цього ключового напрямку, який відповідає за нагляд за банками та фінкомпаніями у сфері дотримання прав клієнтів. Про це 13 жовтня повідомила пресслужба НБУ.