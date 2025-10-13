Національний банк України оголосив про відставку Ольги Лобайчук з посади начальника Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Регулятор розпочав пошук нового керівника для цього ключового напрямку, який відповідає за нагляд за банками та фінкомпаніями у сфері дотримання прав клієнтів. Про це 13 жовтня повідомила пресслужба НБУ.
13 жовтня 2025, 10:47
НБУ шукає нового голову Управління захисту прав споживачів фінпослуг
Управління захисту прав споживачів фінансових послуг є одним із найважливіших для звичайних громадян, оскільки саме воно стоїть на сторожі їхніх інтересів у відносинах з фінансовими установами.
До сфери відповідальності нового начальника належатиме:
- Розробка правил та норм, що регулюють відносини між фінустановами та їхніми клієнтами.
- Здійснення нагляду за тим, як банки, мікрофінансові організації та інші компанії дотримуються законодавства про захист прав споживачів.
- Розгляд скарг від громадян на дії фінансових установ.
