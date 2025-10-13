Відновлення торгової війни зі США обрушило китайські акції з 10-річних максимумів

Акції китайських компаній різко знизилися на торгах 13 жовтня. Відновлення торгової війни між Вашингтоном і Пекіном підірвало апетит інвесторів до ризику та спровокувало фіксацію прибутку на фондовому ринку Китаю, що знаходився на максимумах за останні десять років.

Деталі

Індекс блакитних фішок Китаю CSI 300 та Shanghai Composite втратили майже 2% після відкриття торгів. Гонконгський Hang Seng знизився більш як на 2%. Котирування Alibaba опустилися на 3%, папери Tencent подешевшали на 4,1%.

На тлі загального розпродажу на початку сесії подорожчали акції китайських стратегічних секторів, включаючи папери виробників рідкісноземельних металів та напівпровідників, передає Reuters.

10 жовтня, у п'ятницю, президент США Дональд Трамп у відповідь на обмеження Китаєм експорту рідкісноземельних металів пообіцяв з 1 листопада ввести додаткове 100-відсоткове мито на китайський імпорт і посилити експортний контроль за постачанням програмного забезпечення.

Загрози на адресу Пекіна спричинили обвал на європейських та американських фондових біржах. Індекс китайських компаній, що торгуються на Nasdaq, впав на 6%.

Китай у неділю заявив, що «не боїться» торгової війни зі США та звинуватив Вашингтон у «класичних подвійних стандартах», передає CNBC. Трамп спробував послабити напруженість, написавши того ж дня у соцмережах, що у відносинах двох країн «все буде добре»: «США хочуть допомогти Китаю, а не нашкодити йому». А віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон піде на переговори, якщо Пекін «готовий поводитися розумно».

Що кажуть аналітики

Учасники ринку вважають, що розпродаж китайських акцій на тлі торгової напруги, що відновилася, між двома найбільшими економіками світу надасть можливість для покупок на спаді, пише Bloomberg.

«З технічної точки зору зростання [китайських акцій] з початку року створило умови для корекції. (…) Таким чином, короткострокове зниження — це хороша можливість для збільшення частки китайських активів у портфелі, якщо вона була недостатньою», — заявив головний стратег Азії Indosuez Wealth Management Френсіс Тан.

«Розпродаж на ринку, швидше за все, продовжиться. Але це створить привабливіші рівні для входу в акції китайських компаній, пов'язаних із штучним інтелектом, дата-центрами, напівпровідниками та обладнанням для їхнього виробництва. У разі подальшої ескалації, на нашу думку, Китай має перевагу, оскільки його соціалістична система дозволяє витримувати тиск довше, ніж США», — написали аналітики Jefferies Едісон Лі та Нік Ченг.

Нагадаємо

Після недільної заяви президента Трампа ф'ючерси на американські акції виросли, відігравши частину обвалу сесії п'ятниці. Біржові контракти на промисловий індекс Dow Jones подорожчали на 0,9%, ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq 100 додали 1,2% та 1,6% відповідно.

