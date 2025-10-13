У минулому місяці автопарк України поповнили 5,2 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 10% менше, ніж у вересні 2024 року, повідомляє Укравтопром.
13 жовтня 2025, 9:16
Дизельні авто втрачають позиції: у вересні ввезли лише 5,2 тисяч
Деталі
З них: 1,1 тис. од. нових (-29%) та 4,1 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-3%).
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків
- Renault Duster — 312 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 121 од.;
- VW Touareg — 99 од.;
- Skoda Kodiaq — 74 од.;
- Toyota Land Cruiser — 50 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто
- Renault Megane — 313 од.;
- Nissan Qashqai — 310 од.;
- Skoda Octavia — 273 од.;
- VW Passat — 228 од.;
- VW Golf — 160 од.
