Військовий збір поповнив бюджет на 116,7 мільярда гривень з початку року

До державного бюджету за січень — вересень надійшло 116,7 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року (на 84,2 млрд грн більше). Про це повідомляє Державна податкова служба .

Де найбільше сплатили

Серед лідерів у сплаті військового збору — Київ (37,7 млрд грн), Дніпропетровська (13,2 млрд грн), Львівська (9 млрд грн) та Харківська (7,4 млрд грн) області.

Зазначається, що зростання надходжень відбулося завдяки підвищенню з 1 грудня 2024 року ставки військового збору до 5%, а також сумлінній і своєчасній сплаті збору платниками.

У ДПС нагадали, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби згідно із законом від 18 червня 2025 року.