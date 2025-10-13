Multi від Мінфін
13 жовтня 2025, 8:00

Будівництво житла в Україні з початку року подорожчало на 18%

Собівартість будівництва житла в Україні з початку року зросла на 10−25% залежно від класу житла, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на забудовників.

Собівартість будівництва житла в Україні з початку року зросла на 10−25% залежно від класу житла, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на забудовників.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіВитрати на будівництво збільшилися на 10−15%, повідомили у City One Development.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Витрати на будівництво збільшилися на 10−15%, повідомили у City One Development. Ключові фактори — підвищення цін на матеріали, логістичні витрати, валютні коливання, дефіцит кадрів і зростання зарплат. Ціни на бетон зросли на 6%, метал — на 2%, цемент — на 10%, штукатурку — на 13%, цеглу — на 9%.

Компанія зазначає, що різке зростання цін на будматеріали, яке було у 2024 році (метал — на 21%, бетон — на 47%, цегла — на 10%), змінилося поступовою корекцією.

Alliance Novobud повідомляє про зростання цін на бетон і арматуру на 5−7%, гідроізоляційні матеріали — на 7−10%, кабельну продукцію — на 10−15%, утеплювачі та залізобетонні вироби — до 25%, ПВХ вікна — на 20%, радіатори опалення — на 23,5%.

Читайте також: Рейтинг забудовників Львова: хто зводить більше і за скільки продає

Причини — валютні коливання, ускладнення логістики через війну та девальвація гривні. Вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 15−25%.

Значне подорожчання інженерних систем і оздоблювальних матеріалів, хоча ціни на деякі локальні будматеріали залишаються стабільними, повідомив СЕО Enso Раміль Мехтієв. Володимир Жигман із DIM додає, що найбільше зросли ціни на імпортозалежні матеріали, енерговитратні продукти та ті, що залежать від логістики. Частка імпортних матеріалів зросла з 14% у 2021-му до 30% у 2025 році, тоді як українські виробники підвищують ціни через релокацію та обмеження виробництва.

Компанія «РІЕЛ» підтверджує, що зростання цін на матеріали та роботи суттєво вплинуло на собівартість. У Львові та Києві квадратний метр у новобудовах подорожчав на 25% порівняно з 2021-м. З початку року зарплати зросли на 5−7%, а порівняно з 2024-м — на 15−18% через зростання фонду оплати праці, вартості матеріалів та експлуатації техніки, додав Максим Одінцов із «Два Академіки».

Нагадаємо

У другому кварталі ціни на житло в Україні зросли на 14,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили у Держстаті. На первинному ринку зростання склало 16,7%, а на вторинному — 14,8%.

Джерело: Мінфін
