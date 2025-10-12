За 9 місяців 2025 року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 21 млн 170 тис. грн туристичного збору, що на 40% більше аналогічного періоду 2024 року. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської ОВА.
На Закарпатті надходження від туристичного збору збільшилися на 40%
Туристичний збір, сплачений ФОПами, становить понад 12,2 млн грн, а збір, сплачений юридичними особами — 8,9 млн грн.
Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів територіальних громад:
- Поляни — 4,7 млн грн,
- Ужгорода — 3,4 млн грн,
- Косоні - 1,5 млн грн,
- Баранинців — 1,4 млн грн,
- Мукачева — 1,1 млн грн,
- Ясіні - 1 млн грн,
- Берегова — 1 млн грн,
- Пилипця — 975 тис. грн,
- Виноградова — 891 тис. грн,
- Вишкова — 810 тис. грн.
Найвище зростання показників надходжень до місцевих бюджетів за 9 місяців 2025 року у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року спостерігається у громадах:
- Великоберезнянській — у 20 разів (2,2 тис. грн);
- Великодобронській — у 14 разів (27,2 тис. грн);
- Бедевлянській — у 9 разів (6,7 тис. грн);
- Буштинській — у 6 разів (46,1 тис. грн);
- Рахiвській — у 5 разів (29,2 тис. грн)
«Враховуючи суму сплаченого туристичного збору за 9 місяців та встановлені ставки туристичного збору в територіальних громадах для внутрішнього туризму, можна орієнтовно визначити, що кількість туроднів склала 657 884», — йдеться у повідомленні.
До розрахунку показника не включали туристів пільгових категорій — військових, дітей до 18 років та осіб, які прибули на лікування за санаторною курсівкою.
