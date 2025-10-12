Multi від Мінфін
12 жовтня 2025, 11:31

Ворог атакував енергетичну та газотранспортну інфраструктуру у трьох областях

В ніч проти 12 серпня російські війська знову атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

В ніч проти 12 серпня російські війська знову атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.
Фото: ДСНС

Зазначається, що рятувальники ДСНС та енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

У Білгород-Дністровському Одеської області в результаті нічної атаки російських безпілотників порушено електро- та водопостачання, повідомляє місцева міська рада.

Донеччина також залишилася без електропостачання. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зміна руху поїздів

Через відсутність напруги в контактній мережі Донецької області відбулися зміни й в русі приміських поїздів.

Упродовж цієї доби тимчасово не курсуватимуть наступні рейси:

  • № 6602 Слов’янськ — Райгородок,
  • № 6603 Райгородок — Слов’янськ,
  • № 6705 Слов'янськ — Краматорськ,
  • № 6706 Краматорськ — Слов’янськ.

Готуються резервні тепловози для рейсів:

  • № 6809 Близнюки — Словʼянськ,
  • № 6711 Язикове — Словʼянськ,
  • № 6811 Словʼянськ — Краматорськ,
  • № 6812 Краматорськ — Лозова.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
12 жовтня 2025, 12:00
#
Хтось там обіцяв блекаути в Москві. Хто ж це був?

Нащо було патякати пусті погрози? Щоб відібрати у ТАСО перше місце і стати ZACO?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 жовтня 2025, 12:45
#
Ви ще не звикли до пустозвонства?
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
12 жовтня 2025, 13:03
#
Верю в дружбу (* трубопровод с рос нефтью)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
