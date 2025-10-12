В ніч проти 12 серпня російські війська знову атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Ворог атакував енергетичну та газотранспортну інфраструктуру у трьох областях
Зазначається, що рятувальники ДСНС та енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.
У Білгород-Дністровському Одеської області в результаті нічної атаки російських безпілотників порушено електро- та водопостачання, повідомляє місцева міська рада.
Донеччина також залишилася без електропостачання. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Зміна руху поїздів
Через відсутність напруги в контактній мережі Донецької області відбулися зміни й в русі приміських поїздів.
Упродовж цієї доби тимчасово не курсуватимуть наступні рейси:
- № 6602 Слов’янськ — Райгородок,
- № 6603 Райгородок — Слов’янськ,
- № 6705 Слов'янськ — Краматорськ,
- № 6706 Краматорськ — Слов’янськ.
Готуються резервні тепловози для рейсів:
- № 6809 Близнюки — Словʼянськ,
- № 6711 Язикове — Словʼянськ,
- № 6811 Словʼянськ — Краматорськ,
- № 6812 Краматорськ — Лозова.
