В Україні стрімко дорожчають тепличні помідори

На цьому тижні українські тепличні комбінати почали суттєво підвищувати відпускні ціни на помідори. Основною причиною такого цінового стрибка є значне скорочення пропозиції томатів на ринку, тоді як попит залишається стабільно високим. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Подорожчання та причини дефіциту

Наразі гуртові ціни на тепличні помідори встановилися в діапазоні 50−60 грн/кг ($1,20−1,57/кг). Це в середньому на 51% дорожче, ніж було наприкінці минулого тижня.

Продавці пов’язують обмежену пропозицію з кількома факторами:

Погодні умови: Через прохолодну погоду, яка встановилася по всій території України, обсяги збору врожаю у стаціонарних теплицях помітно скоротилися.

Завершення сезону: Більшість дрібних виробників практично завершили реалізацію і пропонують залишки, які часто не відрізняються високою якістю.

Через це тепличні комбінати змушені відпускати овочі невеликими партіями.

Незважаючи на різке подорожчання, наразі тепличні помідори в Україні все ще коштують у середньому на 20% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Що буде з цінами далі

Виробники заявляють про намір підвищувати ціни й надалі, оскільки попит на томати залишається високим.