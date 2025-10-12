На цьому тижні українські тепличні комбінати почали суттєво підвищувати відпускні ціни на помідори. Основною причиною такого цінового стрибка є значне скорочення пропозиції томатів на ринку, тоді як попит залишається стабільно високим. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
В Україні стрімко дорожчають тепличні помідори
Подорожчання та причини дефіциту
Наразі гуртові ціни на тепличні помідори встановилися в діапазоні 50−60 грн/кг ($1,20−1,57/кг). Це в середньому на 51% дорожче, ніж було наприкінці минулого тижня.
Продавці пов’язують обмежену пропозицію з кількома факторами:
- Погодні умови: Через прохолодну погоду, яка встановилася по всій території України, обсяги збору врожаю у стаціонарних теплицях помітно скоротилися.
- Завершення сезону: Більшість дрібних виробників практично завершили реалізацію і пропонують залишки, які часто не відрізняються високою якістю.
Через це тепличні комбінати змушені відпускати овочі невеликими партіями.
Незважаючи на різке подорожчання, наразі тепличні помідори в Україні все ще коштують у середньому на 20% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.
Що буде з цінами далі
Виробники заявляють про намір підвищувати ціни й надалі, оскільки попит на томати залишається високим.
Коментарі - 2
