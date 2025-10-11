ДПС закликає продавців припинити штучне завищення цін на пристрої резервного живлення

Державна податкова служба України (ДПС) звернулася до продавців техніки із закликом зупинити недобросовісну практику штучного підвищення цін на пристрої резервного живлення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Стрімке зростання цін під час блекауту

Леся Карнаух нагадала про недавню зустріч із представниками великих мереж електроніки, де обговорювалися чесні правила ведення бізнесу та соціальна відповідальність. Вона засудила тих, хто вирішив скористатися критичною ситуацією після останнього блекауту.

«В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12−18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло, дехто вирішив підзаробити. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення — в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%», — наголосила керівниця ДПС.

За її словами, ціни зросли переважно на оптовому рівні через збільшення попиту з боку роздрібних продавців. Вона навела приклад, коли одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну зарядну станцію більш ніж на 2 тисячі гривень.

ДПС обіцяє реагувати

Леся Карнаух також звернула увагу на проблему продажу значної частки «сірої» техніки.

У ДПС запевнили, що фіксують всі випадки неправомірного підвищення цін і належним чином реагуватиме. У межах контролю за касовою дисципліною податкова служба перевірятиме правильність встановлення ціни для коректного визначення розміру майбутніх податкових платежів.

«Дуже розраховую, що штучний стрибок цін — тимчасовий. Бо, насамперед, маємо керуватися взаємоповагою й підтримкою одне одного. І чесно працювати за єдиними правилами для всіх!», — підсумувала Карнаух.