S&P Global запускає криптовалютний індекс

Компанія S&P Global оголосила про розширення своєї пропозиції криптоіндексів, анонсувавши запуск S&P Digital Markets 50 Index. Цей новий інструмент вперше поєднає в одному бенчмарку криптовалюти та публічні акції компаній, пов'язаних із криптоекосистемою. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Новий інструмент для диверсифікації

Новий індекс, створений спільно з провайдером токенізованих цінних паперів Dinari, покликаний дати інвесторам ширше уявлення про ринок цифрових активів і слугувати зручним орієнтиром для його відстеження.

Індекс включатиме 50 компонентів:

35 компаній, які займаються цифровими активами, інфраструктурою, фінансовими послугами, блокчейн-застосунками та супутніми технологіями.

15 криптовалют, обраних із ширшого індексу S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index.

Камерон Дрінквотер, головний операційний директор S&P Dow Jones Indices, зазначив, що цифровий сектор вийшов за межі ніші та став більш стабільним елементом глобальних ринків.

Токенізація та доступність

Партнерство з Dinari дозволить зробити індекс S&P Digital Markets 50 інвестиційно привабливим через dShares (токенізовані акції).

«Вперше інвестори можуть отримати доступ як до акцій США, так і до цифрових активів в єдиному, прозорому продукті. Це демонструє, як технологія on-chain може розширити охоплення усталених фінансових стандартів, роблячи їх ефективнішими, доступнішими та глобально релевантними», — заявила бізнес-директор Dinari Анна Вроблевська.