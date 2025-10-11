НБУ удвічі збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 6 по 10 жовтня, купив на міжбанківському ринку $0,20 млн та продав $734,20 млн. Чистий продаж валюти становив $734 млн проти $331,10 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.