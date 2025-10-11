Національний банк протягом тижня, з 6 по 10 жовтня, купив на міжбанківському ринку $0,20 млн та продав $734,20 млн. Чистий продаж валюти становив $734 млн проти $331,10 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
11 жовтня 2025, 11:38
НБУ удвічі збільшив продаж валюти на міжбанку
Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $402,90 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $39,75 млн;
- продав $26 621,53 млн;
- чистий продаж валюти — $26 581,78 млн.
Джерело: Мінфін
