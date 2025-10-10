Multi від Мінфін
10 жовтня 2025, 19:05

«Вибуховий рух попереду»: аналітики прогнозують новий злет срібла після рекорду в $51

Ціна на срібло цього тижня досягла нового історичного максимуму в $51 за унцію, однак аналітики вважають, що це лише початок. За їхніми словами, на ринку формується «ідеальний шторм»: безпрецедентний дефіцит фізичного металу та стрімке зростання вартості його оренди можуть спровокувати ще більш «вибуховий рух» ціни вгору. Про це 10 жовтня повідомляє видання Benzinga.

Ціна на срібло цього тижня досягла нового історичного максимуму в $51 за унцію, однак аналітики вважають, що це лише початок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вартість оренди срібла злетіла майже до 40%

Головним індикатором глибокої кризи на ринку стали ставки оренди срібла (lease rates) — вартість запозичення фізичного металу. У Лондоні ставка за одноденними контрактами злетіла до шокуючого рівня 39,2%.

«Ставки оренди срібла вибухнули. Фізичне срібло зникає», — написав у соцмережі Х Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», прогнозуючи наступну ціль на рівні $75.

Таке стрімке зростання ставок свідчить про відчайдушний попит на реальне, фізичне срібло, якого катастрофічно не вистачає на ринку для виконання зобов'язань. Як зазначив Оле Хансен із Saxo Bank, ринок демонструє «явні ознаки стресу на тлі гострої фізичної нестачі» металу. Додатковим свідченням цього є рідкісна премія в $2,7, з якою срібло в Лондоні торгується порівняно з ф'ючерсами в Нью-Йорку.

Пастка для «шортистів»

Високі ставки оренди роблять утримання коротких позицій (ставок на падіння ціни) надзвичайно дорогим. Трейдери, які грають на пониження, змушені платити величезні відсотки за оренду металу, який вони продали.

Це створює умови для «шорт-сквізу»: «шортисти» можуть бути змушені масово закривати свої збиткові позиції, викуповуючи срібло на ринку, що спровокує ще один різкий стрибок ціни.

«Потрійні вершини рідко тримаються»

Попри невеликий відкат ціни після досягнення $51, багато аналітиків зберігають оптимізм. Інвестори продовжують активно вкладати кошти в метал: найбільший у світі срібний ETF-фонд iShares Silver Trust (SLV) з початку року зріс на 70%.

Макростратег Отавіо «Таві» Коста з Crescat Capital вважає, що ринок просто «перетравлює» психологічно важливий рівень у $50.

«Потрійні вершини рідко тримаються. А враховуючи, що золото все ще торгується приблизно у 80 разів дорожче за срібло, я б не став робити ставку проти прориву. Як на мене, вибуховий рух здається неминучим», — зазначив він.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Skeptik777
Skeptik777
10 жовтня 2025, 19:31
#
Таке буває на будь-якому ринку. Спеціалісти відчувають імпульс, купують по тихому, на старті, ціна рве догори, разом з тим іде панічна накачка «будетікодорожать», масовий «інвестор» запускає раллі, специ скидають, ціна на корекцію, всьо…
