10 жовтня 2025, 18:05

Експрем'єр Британії Ріші Сунак став радником Microsoft та ШІ-стартапу Anthropic

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про початок роботи на дві провідні світові технологічні компанії — Microsoft та розробника штучного інтелекту Anthropic. У ролі старшого радника він допомагатиме їм у вирішенні стратегічних питань, пов'язаних з впливом технологій на економіку, безпеку та суспільство. Про це він повідомив на своїй сторінці в LinkedIn 10 жовтня.

«На порозі технологічної революції»: місія Сунака

У своєму дописі Ріші Сунак зазначив, що давно вірить у трансформаційну силу технологій. Він порівняв поточний момент з промисловою революцією, наголосивши, що вплив ШІ буде таким же глибоким, але значно швидшим.

«Я радий допомогти цим двом компаніям у вирішенні важливих стратегічних питань щодо того, як зробити технології корисними для нашої економіки, безпеки та суспільства», — написав він.

Експрем'єр також повідомив, що всі доходи від цих посад будуть повністю передані до The Richmond Project — благодійної організації, яку він заснував разом зі своєю дружиною Акшатою Мурті.

Продовження політичного курсу

Цей крок є логічним продовженням політики, яку Ріші Сунак проводив на посаді прем'єр-міністра. Саме він позиціонував Велику Британію як одного зі світових лідерів у сфері регулювання та безпеки штучного інтелекту.

У 2023 році Сунак організував та провів перший в історії глобальний саміт з безпеки ШІ у Блетчлі-парку, зібравши лідерів країн та технологічних компаній для обговорення ризиків нової технології. Його перехід на роботу до провідних ШІ-компаній свідчить про глибоку особисту зацікавленість у цій сфері.

Стратегічний вибір: гігант та його конкурент

Вибір компаній є показовим. Microsoft — один із стовпів світової ІТ-індустрії та головний фінансовий і стратегічний партнер OpenAI, розробника ChatGPT.

Водночас Anthropic є одним із ключових конкурентів OpenAI. Стартап, заснований колишніми співробітниками OpenAI, відомий своїм фокусом на безпеці ШІ та розробкою сімейства моделей Claude.

Таким чином, Ріші Сунак зайняв унікальну позицію, консультуючи одночасно двох центральних, але конкуруючих гравців глобальної гонки штучного інтелекту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
