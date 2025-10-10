Multi від Мінфін
10 жовтня 2025, 17:02

Хто очолить ФРС США після Пауелла: у Трампа визначили список із п'яти кандидатів

Процес вибору нового голови Федеральної резервної системи (ФРС) США увійшов у вирішальну фазу. Міністр фінансів Скотт Бессент після серії співбесід скоротив список претендентів з одинадцяти до п'яти осіб. Вибір нового очільника найвпливовішого центробанку світу відбувається на тлі занепокоєння щодо майбутньої незалежності ФРС за адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляють високопоставлені джерела в Мінфіні США, передає CNBC.

Процес вибору нового голови Федеральної резервної системи (ФРС) США увійшов у вирішальну фазу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінальна п'ятірка: хто увійшов до списку

Після ретельного відбору у списку залишилися як чинні представники ФРС, так і відомі економісти та фінансисти з-поза меж центробанку.

Кандидати:

  • Мішель Боуман — чинна віцеголова ФРС з питань нагляду.
  • Крістофер Воллер — чинний член Ради керуючих ФРС.
  • Кевін Хассетт — директор Національної економічної ради.
  • Кевін Ворш — колишній член Ради керуючих ФРС.
  • Рік Рідер — директор з інвестицій у ринки з фіксованою дохідністю в BlackRock.

Наступний раунд співбесід може тривати до кінця листопада, після чого Скотт Бессент подасть скорочений список на фінальне затвердження президенту Трампу.

Критерії відбору та «темна конячка» з BlackRock

За даними джерел, міністр фінансів шукає кандидата, який «відкритий до нових ідей» щодо управління ФРС та грошово-кредитної політики. Сам Бессент є критиком нинішньої політики центробанку, вважаючи його структуру занадто роздутою, і, ймовірно, шукає реформатора, готового скоротити вплив ФРС та обмежити використання таких інструментів, як кількісне пом'якшення.

Хоча офіційно фаворита немає, джерела підтверджують, що Бессента особливо вразив Рік Рідер з BlackRock. Рідер є відомим експертом з Уолл-стріт, але, на відміну від інших кандидатів, він ніколи не працював у ФРС, що робить його справжньою «темною конячкою», здатним змінити систему.

Тінь над незалежністю ФРС

Процес відбору відбувається на тлі безпрецедентного тиску Білого дому на центральний банк. Адміністрація Трампа неодноразово критикувала ФРС за надто жорстку монетарну політику та вимагала різкого зниження процентних ставок.

Спроби президента звільнити чинного голову Джерома Пауелла та члена правління Лізу Кук (справа наразі розглядається у Верховному суді) викликали серйозне занепокоєння щодо збереження незалежності ФРС — ключового принципу, на якому тримається довіра до долара та фінансової системи США.

Стратегія призначення: номінація на 14 років

За даними джерел, розглядається хитріша стратегія призначення. Нового голову, ймовірно, спочатку номінують на вакантне місце звичайного члена Ради керуючих із повним 14-річним терміном, і лише потім призначать головою. Це дозволить забезпечити довгостроковий вплив нової адміністрації на політику ФРС, на відміну від поточного місця Джерома Пауелла, термін повноважень якого як члена правління спливає через два роки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
