Спочатку американці, потім Китай: Сенат США вимагає від Nvidia та AMD змінити пріоритети продажів

Сенат США схвалив двопартійний законопроєкт, що може кардинально змінити правила гри на світовому ринку чипів для штучного інтелекту. Нова норма вимагатиме від провідних виробників, таких як Nvidia та AMD, надавати американським компаніям пріоритетний доступ до своєї продукції перед тим, як продавати її клієнтам з Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Суть законопроєкту

Законопроєкт, ухвалений у четвер увечері як частина щорічного оборонного бюджету, спрямований на посилення конкурентоспроможності США та обмеження доступу Китаю та інших «іноземних супротивників» до передових технологій.

Головна ідея полягає в тому, щоб американські компанії — від стартапів до великих корпорацій — отримували найновіші ШІ-чипи в першу чергу.

«Сьогодні Сенат вжив заходів, щоб американські клієнти не були змушені стояти в черзі за технологічними гігантами Китаю при купівлі найновіших чипів для ШІ», — заявила одна з ініціаторів законопроєкту, сенаторка Елізабет Воррен.

Реакція індустрії: «неіснуюча проблема»

Технологічні лідери США розкритикували цю ініціативу. На їхню думку, такий крок обмежить конкуренцію та послабить інновації.

Компанія Nvidia раніше заявляла, що законопроєкт, хоч і має добрі наміри, вирішує «неіснуючу проблему». Представники компанії наголошували, що США вже є їхнім найбільшим ринком, і американські клієнти не страждають від дефіциту через продажі в Китай.

Ця законодавча ініціатива також суперечить нещодавнім діям адміністрації президента Трампа, яка влітку, навпаки, уклала угоду з Nvidia та AMD про послаблення експортних обмежень до Китаю.