Мир на Близькому Сході та сировинний шантаж Китаю обвалили акції оборонних компаній ЄС

Європейські фондові ринки в п'ятницю демонструють різноспрямовану динаміку, проте два сектори опинилися під сильним тиском: оборонний та гірничодобувний. Перспектива мирної угоди в секторі Газа знизила попит на акції військових компаній, а нові експортні обмеження Китаю на рідкісноземельні метали вдарили по виробниках сировини. Про це повідомляє CNBC.

Як угода в Газі вплинула на ринок

Головною новиною, що вплинула на торги, стала ратифікація Ізраїлем першого етапу мирної угоди з ХАМАС, укладеної за посередництва США. Перспектива припинення вогню та деескалації на Близькому Сході призвела до зниження геополітичної «премії за ризик», яка підтримувала ціни на акції оборонних компаній.

На цьому тлі загальноєвропейський індекс аерокосмічного та оборонного сектору впав на 0,7%. Найбільших втрат зазнали німецькі виробники Hensoldt (-3,5%) та Renk (-3,2%).

Сировинний важіль Пекіна

Одночасно по ринках вдарила новина з Китаю, який запровадив нові експортні обмеження на рідкісноземельні метали. Ці мінерали є критично важливими для виробництва високотехнологічної продукції — від споживчої електроніки до сучасного озброєння.

У відповідь європейський індекс гірничодобувного сектору впав на 1,2%. Таким чином, оборонна промисловість ЄС отримала подвійний удар: зниження попиту через мирні ініціативи та ризик подорожчання і дефіциту ключових компонентів через дії Китаю.