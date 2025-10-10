Як створити фінансову подушку у 2025 році: скільки відкладати і куди вкладати, щоб не втратити гроші під час війни?
10 жовтня 2025, 13:45
Фінансова подушка: як вкладати гроші, щоб захистити свої заощадження (відео)
У новому випуску розбираємо, як грамотно розподілити заощадження між гривнею, валютою, золотом, криптовалютою, нерухомістю, землею та іноземними активами. Яку частину тримати «під рукою», а яку — інвестувати довгостроково? Скільки має становити фінансова подушка в 2025 році, і як уберегти її від девальвації та інфляції? Відповіді - у відео.
🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:
👉 як правильно поділити активи на 4 групи ліквідності
👉 скільки грошей потрібно мати в «резерві» — приклади розрахунків
👉 три моделі портфеля: консервативна, агресивна, найагресивніша
👉 які частки гривні, валюти, золота та крипти є оптимальними
👉 коли варто купувати нерухомість чи землю
👉 як мінімізувати ризики і не втратити капітал у 2025 році
Якщо ви про заощадження взагалі то нащо ви називаєте їх фінансовою подушкою? У цього терміна є цілком конкретне значення, не треба вживати його для заощаджень які мають інше призначення.
Ви б для початку краще б розповіли які типи заощаджень бувають і з яких краще почати пересічному щоб було що потім відкладати на інши типи заощаджень.