Фінансова подушка: як вкладати гроші, щоб захистити свої заощадження (відео)

Як створити фінансову подушку у 2025 році: скільки відкладати і куди вкладати, щоб не втратити гроші під час війни?

У новому випуску розбираємо, як грамотно розподілити заощадження між гривнею, валютою, золотом, криптовалютою, нерухомістю, землею та іноземними активами. Яку частину тримати «під рукою», а яку — інвестувати довгостроково? Скільки має становити фінансова подушка в 2025 році, і як уберегти її від девальвації та інфляції? Відповіді - у відео.

🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:

👉 як правильно поділити активи на 4 групи ліквідності

👉 скільки грошей потрібно мати в «резерві» — приклади розрахунків

👉 три моделі портфеля: консервативна, агресивна, найагресивніша

👉 які частки гривні, валюти, золота та крипти є оптимальними

👉 коли варто купувати нерухомість чи землю

👉 як мінімізувати ризики і не втратити капітал у 2025 році