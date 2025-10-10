2,5%: Мінекономіки зберегло оптимістичний прогноз зростання ВВП у 2026 році

Міністерство економіки України зберігає прогноз зростання ВВП у 2026 році на рівні 2,5%, що є більш оптимістичним показником, ніж нещодавно оновлений прогноз Світового банку у 2%. Про це міністр повідомив під час години запитань до уряду 10 жовтня.

Розбіжність у прогнозах

Коментуючи погіршення прогнозу від Світового банку, Олексій Соболев пояснив, що раніше міжнародні фінансові інституції базували свої розрахунки на припущенні про швидше закінчення війни.

«Коли ці прогнози переглядаються, то вони, відповідно, зменшують зростання до реального рівня. Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно у 2,5% і ми цей прогноз тримаємо», — заявив міністр.

Цю тезу підтверджує і прогноз ЄБРР, який очікує зростання економіки України у 2026 році на 5,0%, але лише за умови закінчення війни. Це свідчить про те, що ключовим фактором, який впливає на всі економічні моделі, є саме тривалість та інтенсивність бойових дій.

Поточна ситуація: зростання попри все

Водночас міністр надав позитивні дані щодо поточної економічної динаміки у 2025 році. За попередніми оцінками, у серпні зростання ВВП порівняно з серпнем минулого року склало понад 5%. Протягом вересня та жовтня також очікується зростання на рівні 3−4%.

Головними драйверами економіки зараз є:

Будівництво (завдяки програмам відновлення).

Переробна промисловість.

Аграрна сфера.

«У другій половині цього року буде підвищене зростання. І це буде характерно відрізняти нас від того, що у росії», — зазначив Соболев, додавши, що економіка ворога, навпаки, демонструє уповільнення.