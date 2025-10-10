Multi від Мінфін
10 жовтня 2025, 12:15

Ціни на нафту падають на новинах про перемир'я в Газі

Світові ціни на нафту знижуються в п'ятницю після того, як Ізраїль та ХАМАС погодили перший етап плану припинення вогню в секторі Газа. Ця новина зменшила геополітичну напруженість на Близькому Сході, що призвело до зниження «премії за ризик» у вартості нафти та повернуло увагу ринків до фундаментальних факторів. Про це повідомляє агентство Reuters 10 жовтня.

Світові ціни на нафту знижуються в п'ятницю після того, як Ізраїль та ХАМАС погодили перший етап плану припинення вогню в секторі Газа.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на ранок, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5% до $64,89 за барель, а американська нафта WTI — на 0,4% до $61,27 за барель.

Зниження «премії за ризик»

Угода про припинення вогню в Газі, ратифікована урядом Ізраїлю, послабила побоювання щодо безпеки судноплавства на Близькому Сході. Як зазначають аналітики, це знижує ризики для нафтових танкерів, що проходять через Суецький канал та Червоне море, де раніше хусити з Ємену неодноразово атакували судна.

Зменшення геополітичної напруженості дозволило трейдерам знову зосередитися на балансі попиту та пропозиції, де наразі очікується надлишок нафти.

Тижневий підсумок та інші фактори

Попри п'ятничне падіння, за підсумками тижня ціни на нафту, ймовірно, зафіксують невелике зростання (близько 1%). Це пов'язано з двома факторами, що підтримували ціни на початку тижня:

Завислі мирні переговори по Україні. Відсутність прогресу в переговорах означає, що санкції проти росії, другого за величиною експортера нафти у світі, залишатимуться в силі, обмежуючи глобальну пропозицію.

Обережна політика ОПЕК+. Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток у листопаді виявилося скромнішим, ніж очікували ринки. Це дещо розвіяло побоювання щодо різкого надлишку пропозиції.

Що далі: надлишок пропозиції та «шатдаун» у США

Аналітики прогнозують, що після деескалації на Близькому Сході головною темою для нафтового ринку знову стане ризик надлишку пропозиції. ОПЕК+ продовжує поступово повертати на ринок обсяги нафти, видобуток якої раніше було скорочено.

Додатковим фактором тиску на ціни є побоювання щодо тривалого «шатдауну» (припинення роботи уряду) в США. Це може сповільнити американську економіку та, відповідно, скоротити попит на нафту в країні, яка є її найбільшим споживачем у світі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Три літри
Три літри
10 жовтня 2025, 12:53
#
Ех, вже і гОрбан пішов на угоду з совісті, і ціни падають… І що ти будеш робити :D
