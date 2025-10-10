Наслідки атак рф: Нафтогаз бере 3 млрд грн кредиту на імпорт газу

НАК «Нафтогаз України» відкрив кредитну лінію на 3 мільярди гривень від державного Ощадбанку . Як повідомив голова правління компанії Сергій Корецький, ці кошти будуть терміново спрямовані на закупівлю імпортного газу, потреба в якому виникла через масовані російські атаки на об'єкти газової інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Причина кредиту: удари по інфраструктурі

Керівник «Нафтогазу» прямо пов'язав необхідність залучення додаткових коштів з наслідками російських обстрілів.

«Потребу в імпорті додаткових обсягів газу спричинено масованими ворожими атаками на об'єкти газової інфраструктури. Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон», — зазначив Сергій Корецький.

Це свідчить про те, що пошкодження, завдані енергетичній системі, створюють ризики для стабільного газопостачання, які компанія змушена покривати за рахунок закупівлі дорожчого імпортного ресурсу.

Держава кредитує державу

Угода є прикладом взаємодії двох ключових державних компаній для забезпечення енергетичної безпеки країни. В Ощадбанку наголосили, що підтримка енергетичного сектору є одним із пріоритетів банку під час повномасштабної війни.

Співпраця між «Нафтогазом» та Ощадбанком триває понад 15 років, і банк є одним з основних кредиторів національної компанії.