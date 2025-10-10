Середній курс євро в банках у п'ятницю, 10 жовтня, впав на 20 копійок, якщо порівнювати з попереднім днем. Долар демонструє стабільність. Про це свідчать дані «Мінфіну».
10 жовтня 2025, 10:40
Євро подешевшало на 20 копійок: курси валют на п'ятницю
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
У банках котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 47,80 грн, а продають за 48,59 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 48,30−48,53 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,51−41,54 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,03−48,05 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі