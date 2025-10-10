Компанія з російським слідом купила активи ліквідованих в Україні росбанків — «Схеми»

Державні інституції України ведуть масштабну судову боротьбу за повернення активів ліквідованих російських банків, проданих на аукціоні компанії «Спектрум Ессетс». Причиною стало розслідування видання «Радіо Свобода», яке виявило, що власниця компанії приховала своє російське громадянство, що є прямим порушенням закону. Фонд гарантування вкладів розірвав угоди, але компанія відмовляється добровільно повертати активи, що призвело до численних судових позовів. Про це йдеться у новому матеріалі проєкту «Схеми».

Як компанія з російським слідом купила борги українців

На початку 2024 року ТОВ «Спектрум Ессетс» на державному аукціоні придбало пул активів ліквідованих банків (зокрема, дочірніх банків рф — «Промінвестбанку» та «МР Банку»). Компанія отримала права вимоги за кредитами на суму 2,8 мільярда гривень та об'єкти нерухомості.

Однак розслідування «Схем» встановило, що кінцева власниця компанії, Марина Євсєєва, приховала від української влади наявність у неї російського громадянства і навіть продовжувала відвідувати рф після повномасштабного вторгнення. Це є прямим порушенням постанови Кабміну, яка забороняє громадянам країни-агресора брати участь у таких аукціонах та стягувати борги з українців.

Реакція держави: анулювання ліцензії та розрив угод

Після виходу розслідування та підтвердження інформації з боку СБУ державні органи розпочали процес анулювання угоди.

Національний банк анулював фінансову ліцензію «Спектрум Ессетс».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в односторонньому порядку розірвав договори купівлі-продажу.

Умови договорів передбачали, що в разі виявлення зв'язків з росією угоди визнаються недійсними, активи повертаються державі, а покупець має сплатити штраф у розмірі 100% вартості лотів (124 млн грн).

Битва в судах: перші перемоги держави

Оскільки «Спектрум Ессетс» відмовилася добровільно повертати активи, ФГВФО та ліквідатори банків розпочали складну судову боротьбу на кількох фронтах. Вже є перші значні успіхи:

Повернення права вимоги боргу: Господарський суд Одеської області повернув «МР Банку» право вимагати борг у розмірі 2,3 млрд грн з ФК «Чорноморець». Суд визнав угоду з «Спектрум Ессетс» нікчемною через російське громадянство власниці.

Арешт активів: Суди почали накладати арешти на майно, придбане компанією, щоб унеможливити його перепродаж. Зокрема, за позовом «МР Банку» було арештовано ТЦ «Маліновський» в Одесі. Також Верховний Суд залишив у силі арешт 2 млн грн на рахунках компанії.

Водночас боротьба триває, і «Спектрум Ессетс» оскаржує всі невигідні для себе рішення в апеляційних інстанціях, а також намагається через суд повернути собі фінансову ліцензію.

Спроби приховати сліди: нові власники та фірми-прокладки

Після скандалу «Спектрум Ессетс» змінила власника на громадянина США та почала передавати права вимоги за деякими кредитами новоствореній фірмі «Амстер 1». Як з'ясували журналісти, власник цієї нової фірми, Юрій Кузнецов, також має російський паспорт та податковий номер в рф. Це може свідчити про спробу вивести активи та продовжити діяльність через підставні компанії.