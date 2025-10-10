Люксембург став першою країною єврозони, що інвестувала в біткоїн

Люксембург став першою країною єврозони, яка офіційно інвестувала частину свого суверенного фонду добробуту в біткоїн. Державний Міжгенераційний суверенний фонд (FSIL) вклав 1% своїх активів у біткоїн-ETF, що є прецедентом для консервативних державних інвесторів у ЄС. Про це заявив міністр фінансів Люксембургу Жиль Рот під час представлення бюджету на 2026 рік, пише CoinDesk.

Деталі інвестиції: 1% у біткоїн-ETF та нова політика фонду

Міжгенераційний суверенний фонд Люксембургу (FSIL), створений у 2014 році для накопичення резервів для майбутніх поколінь, має активи на суму $730 мільйонів. Інвестиція в біткоїн склала 1% від цієї суми, або близько $7,3 млн.

Цей крок став можливим завдяки новій інвестиційній політиці фонду, затвердженій урядом у липні 2025 року. Вона дозволяє фонду спрямовувати до 15% своїх активів в альтернативні інвестиції, до яких, окрім приватного капіталу та нерухомості, було включено і криптоактиви.

Зазначається, що інвестиція була здійснена через біржові фонди (ETF), а не шляхом прямої купівлі біткоїна, щоб уникнути операційних ризиків, пов'язаних зі зберіганням криптовалюти.

«Збалансований ризик»: чому уряд пішов на цей крок

Директор казначейства Люксембургу Боб Кіффер пояснив, що це рішення відображає «зростаючу зрілість цього нового класу активів» та підкреслює лідерство Люксембургу у сфері цифрових фінансів.

Він визнав, що такий крок викличе дискусії: хтось скаже, що це «занадто мало і занадто пізно», а хтось вкаже на спекулятивну природу біткоїна. Однак, за його словами, для специфічної місії фонду, орієнтованого на майбутні покоління, алокація в 1% є «правильним балансом».